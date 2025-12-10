الأربعاء 10 ديسمبر 2025
مياه الإسكندرية تستقبل لجنة التفتيش الخاصة بالاستعداد لموسم الأمطار والسيول

استقبلت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، برئاسة المهندس القذافي إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، العميد محمد كشك المستشار العسكري للمحافظة، وبرفقته العقيد معتز عبد الرازق نائب المستشار العسكري، وذلك للمرور على سيارات ومعدات الشركة والاطمئنان على جاهزيتها الفنية والتشغيلية لموسم الأمطار والسيول.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدولة برفع درجات الاستعداد لمواجهة تقلبات فصل الشتاء.

 

تفقدت اللجنة المعدات والسيارات المخصصة لعمليات الطوارئ، للوقوف على حالتها الفنية ومدى استعدادها للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه أو طوارئ محتملة، بما يضمن سرعة الاستجابة والحفاظ على استمرار الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

 وفي كلمته، أكد المهندس القذافي أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية تعمل على مدار العام لتعزيز جاهزية أسطول المعدات وتطوير قدرات فرق الطوارئ، مؤكدًا أن الشركة لا تدخر جهدًا في تنفيذ توجيهات الدولة ورفع مستوى الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول.

 

وأوضح أن التعاون المستمر مع الجهات التنفيذية بالمحافظة يعكس تكاملًا مؤسسيًّا يهدف إلى حماية المواطنين وضمان استمرار الخدمات الحيوية دون تأثر، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل بشكل استباقي لمراجعة وتحديث خطط الطوارئ، وتزويد فرق العمل بكل ما يلزم من إمكانيات ومعدات لتحقيق أعلى درجات الكفاءة والاستجابة.

