محافظ دمياط يشهد عروض الأزياء والفنون الشعبية بالحديقة المركزية (صور)

شهدت الحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة، عددا من الفعاليات المتنوعة التي أقيمت ضمن أجندة مهرجان دمياط في نسخته الثانية، بحضور الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وعدد من قيادات الجامعة والمسؤولين التنفيذيين.

رافق المحافظين خلال الجولة، الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط والمتحدث الرسمي للمحافظة، ولمياء مليجي مدير برنامج التنمية المحلية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والدكتور محمد عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة الصياد عميد كلية الفنون التطبيقية، والمهندس عمرو عرنسة مدير المهرجان.

عروض أزياء وفنون شعبية

في مستهل الفعاليات، شهد الحضور عرض الأزياء الذي نظمته كليتا الفنون التطبيقية والتربية النوعية بجامعة دمياط على المسرح الروماني بالحديقة، حيث قدمت الطالبات تصميمات مستوحاة من التراث الدمياطي. كما قدمت فرقة قنا للفنون الشعبية عرضًا فنيًا متميزًا للعام الثاني على التوالي، لاقى إعجاب الحاضرين.

ورش النجارة وتصميم الأثاث

وتفقد محافظا دمياط وقنا ورشة عمل للنجارة نظمتها "ديزايندستري" بمشاركة طلاب مدرسة دمياط الجديدة للتكنولوجيا التطبيقية، والذين عرضوا نماذج عملية تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

كما شمل البرنامج معرضًا لتصميم الأثاث، ضم مشروعات طلابية من كليات التصميم بعدة جامعات مصرية، إلى جانب أعمال مصممين محترفين، بما يعكس الدمج بين الإبداع الأكاديمي والجانب التطبيقي.

معارض السجاد والماركتريه

زار المحافظان أيضًا معرض السجاد والكليم اليدوي، الذي نظمته كلية الفنون التطبيقية لإبراز فنون الغزل والنسيج الدمياطية المعروفة بدقتها وزخارفها المستوحاة من البيئة المحلية.

كما تفقدا معرض "الماركتريه" الذي أبرز براعة استخدام قشرة الخشب في تشكيل زخارف ورسومات هندسية ونباتية لتزيين الأثاث. وأكد محافظ دمياط أن مثل هذه المعارض تعكس أهمية الحفاظ على الحرف اليدوية الأصيلة ودعمها كجزء من هوية المحافظة.

مكتبة متنقلة للأطفال

وشهدت الجولة أيضًا تفقد مكتبة مصر العامة المتنقلة، التي قدمت مجموعة من الكتب والأنشطة التفاعلية للأطفال، شملت ورش قراءة ورسم على الوجوه، بجانب "المعرض الطائر" بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب. وتواصل المحافظان مع الأطفال المشاركين، وأشادا بقدراتهم ومواهبهم الفنية التي برزت من خلال الأعمال المقدمة.

