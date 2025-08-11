الإثنين 11 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

أحمد موزة يتصدر تريند اليوتيوب بـ"اهدو شوية المصلحة جاية"

أحمد موزة
أحمد موزة

 نجح المطرب الشاب، أحمد موزة في تصدر تريند “اليوتيوب”، في الساعات الماضية، وذلك بأغنية “اهدو شوية المصلحة جاية”، والتى حققت ما يقرب من مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية. 

في هذا السياق، برز اسم أحمد موزة، من قبل الأحياء الشعبية، ليصبح واحدًا من أبرز نجوم المهرجانات في مصر خلال السنوات الأخيرة.

  بدأ موزة مشواره الفني مبكرًا وهو لم يتجاوز العاشرة من عمره، مستندًا إلى شغف كبير بالموسيقى وإصرار على صناعة لون غنائي مختلف يمزج بين الإيقاعات الشعبية واللمسة العصرية.

 

 تجاوزت قناة “أحمد موزة” على "يوتيوب" مئات الملايين من المشاهدات، مع أغنيات لاقت انتشارًا واسعًا، وبجانب الغناء، يحرص موزة على كتابة وتلحين عدد كبير من أعماله، ليجمع بين الموهبة الصوتية والإبداع الموسيقي.

تعاون موزة مع عدد من نجوم المهرجانات مثل ريشا كوستا وسمارة ناو، وقدموا معًا أعمالًا أصبحت من الأكثر تداولًا على مواقع التواصل. ويتميز أسلوبه بجرأة الكلمات، وسرعة الإيقاع، والقدرة على إشعال أجواء الحفلات والمهرجانات الشعبية.

رغم صغر سنه مقارنة بكبار نجوم الغناء الشعبي، نجح أحمد موزه في ترسيخ اسمه كأحد الأصوات المؤثرة في موجة المهرجانات.

