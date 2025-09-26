الجمعة 26 سبتمبر 2025
محافظا دمياط وقنا يتفقدان ورشة تفاعلية لمعهد تكنولوجيا المعلومات

تفقد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، الورشة التفاعلية للأنظمة المدمجة التي نظمها معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI) بساحة كوبري دمياط التاريخي "جسر الحضارة". وذلك في إطار فعاليات مهرجان دمياط الثاني

شهدت الجولة حضور اللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، ومحمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، ولمياء مليجي مدير برنامج التنمية المحلية والسياسات الحضرية ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والأستاذ حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات، والمهندس عمرو عرنسة مدير المهرجان.

تدريب النشء على الأنظمة المدمجة

اطلع المحافظان على ما يقدمه المعهد من خلال "أكاديمية تدريب النشء ITI Junior Academy"، حيث نظمت ورشة تعليمية تفاعلية في مجال الأنظمة المدمجة (Embedded Systems) للأطفال من سن 10 إلى 15 عامًا، وهو أحد مجالات الأكاديمية التي تشمل أيضًا الفنون الرقمية، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني.

تجارب عملية في عالم الروبوتكس

تتضمن الورشة ثلاث فعاليات يوميًا، يتم خلالها تدريب الأطفال على تشغيل الروبوتات وتعريفهم بالمفاهيم التقنية بطريقة مبسطة وعملية، بما يساهم في تنمية قدراتهم الابتكارية وتحفيزهم ليصبحوا روادًا في عالم التكنولوجيا مستقبلًا.

إشادة المحافظ

أعرب الدكتور أيمن الشهابي عن تقديره لمشاركة معهد تكنولوجيا المعلومات في المهرجان بالتزامن مع افتتاح مركز الإبداع بالمحافظة، مؤكدًا أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود المبذولة لدعم الابتكار والإبداع لدى الأطفال والنشء.

