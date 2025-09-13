حفل ختام بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل 2025

يستعد قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، لإسدال الستار على الدورة الثالثة من بينالي القاهرة الدولي لفنون الطفل 2025، الذي شكّل على مدار أيامه الماضية منصة لالتقاء إبداعات الأطفال من 19 دولة مختلفة، لتثبت أن الفن قادر على كسر الحواجز والحدود، وأنّه لغة عالمية تجمع العقول والقلوب.

ويشهد قصر الفنون حفل الختام الذي سيقام يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، في تمام الساعة السادسة مساءً، ويُقام الحفل في متحف الفن المصري الحديث بساحة دار الأوبرا المصرية.

ويتضمن الحفل تكريم المواهب الفائزة، بالإضافة إلى الاحتفاء بجميع المشاركين الذين أثروا هذا الحدث بإبداعاتهم الفنية التي جسّدت الخيال والابتكار، وجعلت من البينالي مساحة فنية استثنائية.

ويأتي هذا الحفل ليتوّج رحلة فنية مميزة للأطفال، ولتكون الأمسية الختامية فرصة للاحتفاء بالفن الطفولي الذي ينمو ويتجدد كل عام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.