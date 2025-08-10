الأحد 10 أغسطس 2025
نانسي عجرم تشكر مهرجان صيدا بعد مشاركتها بحفل ضمن فعالياته

نانسي عجرم
نانسي عجرم

شاركت الفنانة  نانسي عجرم بمهرجان صيدا الغنائي في لبنان، حيث أحيت حفلًا غنائيًا ضمن فعالياته وحضره عدد ضخم من الجمهور، وأقيم الحفل الذي نظمته اللجنة الوطنية لمهرجانات صيدا الدولي، على رصيف المرفأ القديم، وبجوار قلعتها البحرية وميناء صياديها.

ووجهت نانسي عجرم، الشكر لمنظمي المهرجان، خاصة أن هذا الحفل هو المشاركة الثانية لنانسي عجرم بمهرجانات صيدا، بعد مشاركتها في النسخة الأولى عام 2016.

 قدمت نانسي مع فرقتها الموسيقية، مجموعة من أغنياتها القديمة والجديدة ومنها أغنية كانت قد صوّرتها في مدينة صيدا، حيث تفاعل معها الجمهور مشاركةً في الغناء ورقصًا وانسجامًا، واقترابًا من المسرح لالتقاط السيلفي مع مطربتهم المفضلة أو لتقديم باقة ورود إليها.

ورغم أن برنامج الحفل كان معدًا من قبل، من حيث الأغنيات التي كان مقررًا أن تغنيها، إلا أن نانسي تجاوبت مع طلبات جمهورها بتقديم أغان لها من اختيارهم. فغنت "بدنا نولع الجو، يا طب طب، انت ايه، فيه حاجات، الدنيا حلوة، ايه قول تاني كدة، ما تجي هنا.. ".. إلى جانب أغنيات جديدة مثل "من نظرة، ورانا ايه، تيجي ننبسط وحبك سفاح".

