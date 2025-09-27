بيراميدز يكتسح طلائع الجيش برباعية في الدوري الممتاز

اكتسح فريق بيراميدز نظيره نادي الطلائع برباعية نظيفة باستاد الدفاع الجوي، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

جاء الهدف الأول لفريق بيراميدز من تسديدة قوية عن طريق محمد الشيبي، من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليمنى الأرضية للمرمى في الدقيقة 42.

وجاء الهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة لبيراميدز، وصلت الكرة لأقدام محمد الشيبي المنفرد بالمرمى داخل منطقة الجزاء، ليطلق تسديدة أرضية متقنة تسكن الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى في الدقيقة 46

وجاء الهدف الثالث من هجمة منظمة من لاعبي بيراميدز بمجموعة من التمريرات المتتالية أنهاها فيستون مايلي بتمريرة هيأت الكرة لإيفرتون دا سيلفا داخل منطقة الجزاء ليسدد بكل سهولة إلى داخل الشباك في الدقيقة 65

وفي الدقيقة71 جاء الهدف الرابع من تسديدة عن طريق محمود عبد الحفيظ زلاكة من داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وقفز بيراميدز الي المركز الثالث برصيد 14 نقطة وطلائع الجيش في المركز 14

تشكيل بيراميدز في مواجهة طلائع الجيش

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة نادي طلائع الجيش

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمود زلاكة - بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - عبد الرحمن جودة - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى فتحي - يوسف أوباما - مروان حمدي

حكام مباراة ببراميدز وطلائع الجيش

ويدير هذه المواجهة طاقم تحكيم يقوده الحكم الدولي أمين عمر كحكم للساحة، ويعاونه هاني خيري ومحمد الزناري كحكمين مساعدين، فيما يتولى هيثم عثمان مهام الحكم الرابع، وفي غرفة تقنية الفيديو (VAR)، يتواجد الحكم حسام عزب ويعاونه أحمد حامد فهيم.

الدوري المصري الممتاز

وانطقت اليوم السبت مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بـ 4 مواجهات بين المقاولون ضد كهرباء الإسماعيلية، وزد ضد حرس الحدود، والمصري ضد بتروجت، وبيراميدز ضد طلائع الجيش.

وتستكمل الجولة غدا الأحد بثلاث مواجهات بين مودرن سبورت ضد فاركو، ووادي دجلة ضد سموحة، وغزل المحلة ضد إنبي.

وتختتم الجولة يوم الاثنين بمواجهات الإسماعيلي ضد البنك الأهلي، والجونة ضد سيراميكا كليوباترا، والأهلي ضد الزمالك في مباراة القمة

