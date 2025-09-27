المصري يسعى إلى استعادة قمة الدوري أمام بتروجيت

يلتقي فريق المصري البورسعيدي نظيره فريق بتروجت في تمام الثامنة مساء اليوم على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة المصري وبتروجت

في الجولة الماضية تعادل فريق المصري البورسعيدي وفاركو وتعادل فريق بتروجت وغزل المحلة.

ترتيب المصري بجدول الدوري

يحتل المصري بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي، المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها أبناء المدينة الباسلة بعد خوض 8 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مواجهة واحدة، وسجل لاعبو المصري 15 هدفًا واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

ترتيب بتروجت بجدول الدوري



بينما يحتل بتروجت المركز العاشر برصيد 11 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، فاز خلالهم في مواجهتين وتعادل في خمسة أخرى، وخسر لقاء وحيدا، وسجل لاعبو الفريق البترولي 5 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أخرى.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة التاسعة

1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري 15 نقطة

3- وادي دجلة 14 نقطة

4- إنبي 13 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

6- الأهلي 12 نقطة

7- زد 12 نقطة

8- بيراميدز 11 نقطة

9- مودرن سبورت 11 نقطة

10- بتروجيت 11 نقطة

11- سموحة 10 نقاط

12- غزل المحلة 9 نقاط

13- الجيش 9 نقاط

14- البنك الأهلي 8 نقاط

15- الجونة 8 نقاط

16- حرس الحدود 8 نقاط

17- المقاولون العرب 5 نقاط

18- الاتحاد 5 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط

20- فاركو 4 نقاط

21- الإسماعيلي 4 نقاط

