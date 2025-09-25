الزمالك يستعيد 3 لاعبين في مباراة القمة أمام الأهلي

يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 3 لاعبين دفعة واحدة، في مباراة القمة المقبلة أمام النادي الأهلي في الدوري الممتاز.

الزمالك يستعيد 3 لاعبين في مباراة القمة

ويستعيد الزمالك كل من محمود حمدي الونش، خوان بيزيرا ومحمود بنتايك بعد انتهاء الإيقاف.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الأهلي لمواجهة الزمالك المرتقبة في قمة الكرة المصرية.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

