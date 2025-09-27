بيراميدز يسعى إلى القفز للمربع الذهبي بالدوري على حساب طلائع الجيش

يواجه فريق نادي بيراميدز نظيره طلائع الجيش في الثامنة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي ضمن لقاءات الجولة التاسعة في إطار بطولة الدوري المصري.

مباراة بيراميدز وطلائع الجيش

يسعى فريق بيراميدز إلى تحقيق الفوز والقفز إلى المربع الذهبي بينما يسعي الطلائع إلى تعويض هزائمه وتعديل مساره.

قائمة بيراميدز في مواجهة طلائع الجيش

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة نادي طلائع الجيش في إطار بطولة الدوري المصري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - محمود جاد - شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - عبد الرحمن جودة

خط الوسط: أحمد توفيق - محمود دونجا - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - بلاتي توريه - مصطفى فتحي

خط الهجوم: دودو الجباس - يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي

غيابات بيراميدز أمام طلائع الجيش

وتتمثل الغيابات في:

أحمد سامي.. للإيقاف

أسامة جلال.. للإصابة

رمضان صبحي.. لاستمرار التأهيل

وليد الكرتي.. لاستمرار التأهيل

محمود مرعي.. لاستمرار التأهيل

حكام مباراة ببراميدز وطلائع الجيش

ويدير هذه المواجهة طاقم تحكيم يقوده الحكم الدولي أمين عمر كحكم للساحة، ويعاونه هاني خيري ومحمد الزناري كحكمين مساعدين، فيما يتولى هيثم عثمان مهام الحكم الرابع، وفي غرفة تقنية الفيديو (VAR)، يتواجد الحكم حسام عزب ويعاونه أحمد حامد فهيم.

ترتيب الدوري المصري، يتصدر الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل افتتاح الجولة التاسعة ومباراة القمة المرتقبة أمام الأهلي.

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز بـ 4 مواجهات بين المقاولون ضد كهرباء الإسماعيلية، وزد ضد حرس الحدود، والمصري ضد بتروجت، وبيراميدز ضد طلائع الجيش.

وتستكمل الجولة غدا الأحد بثلاث مواجهات بين مودرن سبورت ضد فاركو، ووادي دجلة ضد سموحة، وغزل المحلة ضد إنبي.

وتختتم الجولة يوم الاثنين بمواجهات الإسماعيلي ضد البنك الأهلي، والجونة ضد سيراميكا كليوباترا، والأهلي ضد الزمالك في مباراة القمة.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة التاسعة

1- الزمالك 17 نقطة

2- المصري 15 نقطة

3- وادي دجلة 14 نقطة

4- إنبي 13 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 13 نقطة

6- الأهلي 12 نقطة

7- زد 12 نقطة

8- بيراميدز 11 نقطة

9- مودرن سبورت 11 نقطة

10- بتروجيت 11 نقطة

11- سموحة 10 نقاط

12- غزل المحلة 9 نقاط

13- الجيش 9 نقاط

14- البنك الأهلي 8 نقاط

15- الجونة 8 نقاط

16- حرس الحدود 8 نقاط

17- المقاولون العرب 5 نقاط

18- الاتحاد 5 نقاط

19- كهرباء الإسماعيلية 5 نقاط

20- فاركو 4 نقاط

21- الإسماعيلي 4 نقاط

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة القمة

مواعيد مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري



السبت 27 سبتمبر 2025

المقاولون العرب ضد كهرباء الإسماعيلية – 5:00 مساءً

زد ضد حرس الحدود – 5:00 مساءً

المصرى ضد بتروجت – 8:00 مساءً

بيراميدز ضد طلائع الجيش – 8:00 مساءً

الأحد 28 سبتمبر 2025

مودرن سبورت ضد فاركو– 5:00 مساءً

وادى دجلة ضد سموحة – 8:00 مساءً

غزل المحلة ضد إنبى – 8:00 مساءً

الاثنين 29 سبتمبر 2025

الإسماعيلي ضد البنك الأهلي – 5:00 مساءً

الجونة ضد سيراميكا – 5:00 مساء

الأهلى ضد الزمالك – 8:00 مساءً

الاتحاد السكندري - باي (راحة).

