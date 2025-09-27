سيد عبد الحفيظ: الأهلي خيره على الكل وهذا رأيي في وليد صلاح كمدير للكرة (فيديو)

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي أن النادي الأهلي خيره على الجميع سواء هو أو غيره.

وقال سيد عبد الحفيظ خلال حواره علي قناة ام بي سي مع ابراهيم فايق إنه يكن بالفضل لكل ما أصبح فيه للنادي الأهلي لأنه السبب في شهرتي أنا والكثيرين غيري.

وتابع: “اللي بيقول إن الأهلي لم يقدم لي شيئا أقول له مجرد ظهورك في أي قناة أو وسيلة إعلامية هي بسبب لعبك للنادي الأهلي”.

وتابع سيد عبد الحفيظ: "أحب الأهلي بكل الأشخاص الموجودين فيه حتى لو كنت في خلاف مع حد منهم وكلنا استفدنا من خير الأهلي علينا".

وأشار إلى أنه يعجبه أداب وليد صلاح الدين كمدير كرة للفريق الأحمر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك في الثامنة مساء الإثنين المقبل على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025

