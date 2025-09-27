صلاح محسن يقود المصري أمام بتروجت في الدوري الممتاز

أعلن التونسي نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه أمام نظيره فريق بتروجت على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل المصري لمباراة بتروجيت

عصام ثروت لحراسة المرمى

كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر

محمد مخلوف، بونور موجيشا كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

أحمد علي عامر، محمود حمادة ، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن

البدلاء:

محمود حمدي، أحمد عيد، أحمد منصور، حسن علي ، حسين فيصل، مصطفى أبو الخير، عمر الساعي، زياد فرج، كينجسلي ايدوو.

مباراة المصري وبتروجت

في الجولة الماضية تعادل فريق المصري البورسعيدي وفاركو وتعادل فريق بتروجت وغزل المحلة.

ترتيب المصري بجدول الدوري

يحتل المصري بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي، المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها أبناء المدينة الباسلة بعد خوض 8 مباريات، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مواجهة واحدة، وسجل لاعبو المصري 15 هدفًا واستقبلت شباكهم 8 أهداف أخرى.

