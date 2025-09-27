السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريال مدريد يتأخر أمام أتليتكو برباعية بعد مرور 70 دقيقة

ريال مدريد
ريال مدريد

ديربي مدريد، يتأخر ريال مدريد امام نظيره أتلتيكو مدريد، بنتيجة 4ـ2 بعدد مرور 70 دقيقة من اللقاء الذي يجمع بينهما علي ملعب ميتروبوليتانو مساء اليوم السبت، في قمة الجولة السابعة في الدوري الإسباني.

وتقدم أتليتكو عن طريق روبين لي نورماند في الدقيقة 14، ونجح مبابي في إدراك التعادل في الدقيقة 25. 

وأضاف أردا جولر الهدف الثاني للريال في الدقيقة 36، ثم سجل أتليتكو مدريد الهدف الثاني عن طريق كليمنت لونجليه في الدقيقة 44 لكن تم الغاءه بعد الرجوع لتقنية الفيديو. 

ونجح الكسندر سورلوث في تسجل هدف التعادل لاتليتكو مدريد في الدقيقة 3+45.

وفي الشوط الثاني أضاف ألفاريز الهدف الثالث والرابع لفريق أتليتكو في الدقائق 51 و63. 

تشكيل ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: ألفارو كاريراس- ديان هويسين - ميليتاو - كارفاخال

خط الوسط: تشواميني - فالفيردي - أردا جولير

خط الهجوم: بيلينجهام - فينيسيوس - مبابي

تشكيل أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد

الحارس: يان أوبلاك.

الدفاع: ماركوس لورينتي - روبن لو نورماند - كليمون لونجليه - هانكو

الوسط: جوليانو سيميوني - بابلو باريوس - كوكي.

الهجوم: نيكو جونزاليس - أليكساندر سورلوث - خوليان ألفاريز.

موقف ريال مدريد وأتلتيكو في الليجا

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا بالعلامة الكاملة (18 نقطة)، بفارق نقطتين عن وصيفه برشلونة، أما أتلتيكو فيقبع بالمركز الثامن، برصيد 9 نقاط.

قائمة ريال مدريد أمام أتلتيكو 

وكان تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، كشف عن قائمة الميرينجي لديربي العاصمة أمام غريمه ومضيفه أتلتيكو مدريد، اليوم السبت ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وفيما يلي قائمة النادي الملكي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - سيرجيو ميستري.

الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ألابا - أسينسيو - كاريراس - فران جارسيا - هويسن.

الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي - تشواميني - أردا جولر - سيبايوس.

الهجوم: فينيسيوس - إندريك - مبابي - رودريجو - جونزالو - دياز – ماستانتونو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني ريال مدريد ألفاريز مبابي

مواد متعلقة

بوروسيا دورتموند يفوز على ماينز بثنائية في الدوري الألماني

ريال مدريد وأتلتيكو يتعادلان 2-2 في الشوط الأول بالديربي (فيديو)

التعادل يسيطرعلي مباراة ريال مدريد وأتليتكو بعد 30 دقيقة

الأهلي يواجه إيجل نوار في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا

أخبار الرياضة اليوم: إم بي سي توقف برنامج مدحت شلبي وتحيله للتحقيق.. عقوبات الجولة الثامنة بالدوري المصري.. لأول مرة، سيد عبد الحفيظ يحضر اجتماع لجنة تخطيط الكرة بالأحمر

رونالدو يقود النصر للفوز علي اتحاد جدة 0/2 في الدوري السعودي (فيديو)

أسامة جلال يغيب عن بيراميدز أمام طلائع الجيش بسبب الإصابة

انطلاق بطولة الأهلي الكبرى لأكاديميات كرة القدم بفرع مدينة نصر

الأكثر قراءة

برايتون يقلب الطاولة على تشيلسي ويخطف فوزا قاتلا 3-1 في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على برايتون 0/1 في الشوط الأول

فيديو أهداف مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

الشركة طالبتهم بالدفع أو الفصل، مياه الفيوم تحقق مع 57 محصلا بسبب 15 مليون جنيه عجز بالتوريد

تشكيل المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري

النيابة الإدارية تكشف مفاجآت صادمة عن مصنع المحلة المحترق وتتخذ 3 قرارات هامة

بعد زيادة منسوب النيل، باحث يكشف سر تفريغ إثيوبيا لسد النهضة وموعد نهاية التدفقات

"أنا مظلوم"، حمو بيكا يصرخ خلال جلسة الاستئناف على حكم حبسه

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالأسواق

طن السلفات يتراجع 1976 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا يحتفل المصريون بمولد الإمام الحسين في شهر ربيع الثاني؟

هل تجوز قراءة القرآن والأذكار من الهاتف بدون وضوء؟..أمين الفتوى يجيب

واعظة بالأزهر تكشف 4 مضادات إيمانية لعلاج الاكتئاب والهم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads