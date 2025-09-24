ناجح للغاية!

لا أعتقد أن الاجتماع الذى عقده ترامب مع قادة دول عربية وتركيا كان ناجحا للغاية كما قال ترامب، أو حتى ناجحا فقط.. بل أعتقد أنه لم يتضمن شيئا يمكن التعويل عليه لوقف العدوان الوحشي الإسرائيلي على أهل غزة.

لا وعود من الرئيس الأمريكي بأي شىء محدد.. ولا مشروع لديه لوقف العدوان!.. وكل ما يهتم به ترامب فقط الإفراج عن المحتجزين الاسرائيليين في غزة، أما الذين يتم قتلهم يوميا من أهل غزة وسواء بنيران قوات الاحتلال أو بالتجويع الممنهج فلا يكترث لهم ترامب ولا يعنيه أمرهم، أو فاجعتهم!

إن لقاء ترامب مع القادة العرب لم يتمخض عن شىء محدد وواضح لإنهاء تلك الحرب البشعة التى قاربت من العامين! بل إن الرئيس الامريكي قال ذلك في تصريحاته حينما قصر النجاح على الجانب العربي فقط.. أما الجانب الاسرائيلي فهو لم بلتق بعد په وكأنه يحتاج للقائه وهو يمكنه أن يهاتفه أو يكلف مبعوثه بالشرق الأوسط بأن يأمره بوقف القتال إذا شاء، أو على الأقل يوقف عملية اقتحام واحتلال مدينة غزة وإخلائها من السكان.

وعندما سيلتقي ترامب ونتنياهو فإنه لن يتمخض عن شىء يذكر وعاجل لوقف الحرب، لأن الرجلين متفقات على إتمام عملية السيطرة على مدينة غزة والخلاف الوحيد بينهما فقط حول المدى الزمني للعملية.. فإن ترامب يريدها سريعة وتتم بشكل عاجل بينما نتنياهو يتحدث عن ثلاثة شهور يمكن أن تتضاعف بسبب الصعوبات العسكرية التى تواجهها قوات الاحتلال في إخلاء السكان من المدينة.

مرة أخرى ترامب لن يفهم إلا لغة المصالح ولن يوقف الحرب والتهجير إلا إذا شعر أن مصالح أمريكا مهددة في المنطقة.

