مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادثين منفصلين بالفيوم

لقي شخصان من الفيوم مصرعهما، وأصيب ثالث، في حادثين متفرقين، وتم نقل الجثتين إلي مشرحة مستشفي الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، كما تم نقل المصاب الي ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

تصادم علي الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، قد تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بتصادم سيارة نقل ثقيل "شاحنة" وسيارة نصف نقل، على طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق محافظة الفيوم، وتسبب الحادث في بطء حركة المرور على جانبي الطريق، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة اثار الحادث، وانتظمت حركة المرور علي جانبي الطريق.

بلاغ بحادث تصادم

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم بقيادة اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد ورود بلاغًا لغرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، ووجود متوفي.

تصادم علي الطريق الدائري

كما تلقي مدير أمن الفيوم، إخطارا يفيد بأن " محمد اسماعيل "، لقي مصرعه، كما اصيب " إسلام خالد" 22 سنة بكسر في الكتف والقدمين، في حادث تصادم دراجة بخارية وسيارة ملاكي، بالقرب من مدخل قرية منشأة عبدالله، علي طريق الدائري لمدينة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصاب إلي مستشفي الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر محضرين بالواقعتين، وأحيلا الي النيابات المختصة، وصرح وكيلا النيابة، بدفن الجثتين بعد مناظرة الطب الشرعي، وانتدبا مهندسين فنيين لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة ط، وتوليا التحقيق.

