السبت 27 سبتمبر 2025
تفعيلا لمبادرة "كلنا واحد"، الأجهزة الأمنية بالفيوم تزور دور رعاية المسنين والمستشفيات

مدير أمن الفيوم،
مدير أمن الفيوم، فيتو

 نظمت مديرية أمن الفيوم، عددا من الزيارات إلى دور رعاية المسنين والمستشفيات العامة بالمحافظة، قادها مدير الأمن اللواء أحمد عزت في إطار مبادرة "كلنا واحد"، وحرصت قيادات قسم الإعلام والعلاقات بالمديرية على الالتقاء بكبار السن وتقديم الهدايا لهم بمناسبة اقتراب فصل الشتاء، في لفتة إنسانية تعكس اهتمام الدولة ووزارة الداخلية بهذه الفئة الغالية من المجتمع.    

ترحيب واستحسان من كبار السن

 ولاقت المبادرة ترحيبًا واسعًا واستحسانًا  من كبار السن، الذين عبروا عن سعادتهم بهذه الزيارة، مقدمين الشكر للقيادة السياسية، ووزارة الداخلية ومديرية أمن الفيوم على ما يبذلونه من جهود في سبيل دعم قيم التكافل والتواصل الإنساني. 

 

أطباء الفيوم العام ينجحون في إنقاذ شاب من موت محقق (صور)

حالة الطقس غدا السبت 27- 9- 2025 في محافظة الفيوم

وأكد مدير أمن الفيوم، أن بث الأمن والأمان في نفوس كل فئات المواطنين هو الهدف السامي لوزارة الداخلية، ومنظومة الأمن بصفة عامة. 

الفيوم الأجهزة الأمنية الاعلام والعلاقات المستشفيات العامة مبادرة كلنا واحد مديرية أمن الفيوم وزارة الداخلية

