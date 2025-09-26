أطباء الفيوم العام ينجحون في إنقاذ شاب من موت محقق (صور)

قالت الدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن أطباء جراحة الأوعية الدموية بـ مستشفى الفيوم العام تمكنوا من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من الموت المحقق، بسبب النزيف الحاد والهبوط في الدورة الدموية نتيجة إصابته بجرح قطعي غائر في الرقبة مع قطع في الشرايين.

تفاصيل اصابة شاب بجرح قطعي في الرقبة

كانت مستشفي ابشواي المركزي استقبلت شابا مصاب بجروح قطعي غائر بالرقبة، فأجرت له الإسعافات الاولية، وتم إخطار غرفة الطوارئ بالمديرية بحاجة المصاب الى جراحة اوعية دموية، وبالتنسيق للحالة مع مستشفى الفيوم العام وجراحة الاوعية، واخطار هيئة الاسعاف المصرية فرع الفيوم لتحويل الحالة بمرافقة طبيب الى مستشفى الفيوم العام، تم نقل المريض الي عمليات مستشفي الفيوم العام.

وتوجه فريق الجراحة العامة والتخدير لاستقبال المصاب وتم تحضيره ودخل غرفة العمليات، وتبين وجود قطع وتهتك بأوردة الرقبة، فتم التحكم فى النزيف والسيطرة على العلامات الحيوية للشاب وعودة الحياة له، من جديد.

وأكدت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن حالة المصاب مستقرة تماما، ومازال تخت الملاحظة بمستشفي الفيوم العام

