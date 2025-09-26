السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أطباء الفيوم العام ينجحون في إنقاذ شاب من موت محقق (صور)

الشاب المصاب، فيتو
الشاب المصاب، فيتو

قالت الدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن أطباء جراحة الأوعية الدموية بـ مستشفى الفيوم العام تمكنوا من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 18 عامًا من الموت المحقق، بسبب النزيف الحاد والهبوط في الدورة الدموية نتيجة إصابته بجرح قطعي غائر في الرقبة مع قطع في الشرايين.

تفاصيل اصابة شاب بجرح قطعي في الرقبة

كانت مستشفي ابشواي المركزي  استقبلت شابا مصاب بجروح قطعي غائر بالرقبة، فأجرت له الإسعافات الاولية، وتم إخطار  غرفة الطوارئ بالمديرية بحاجة المصاب الى جراحة اوعية دموية، وبالتنسيق للحالة مع مستشفى الفيوم العام وجراحة الاوعية، واخطار هيئة الاسعاف المصرية فرع الفيوم لتحويل الحالة بمرافقة طبيب الى مستشفى الفيوم العام، تم نقل المريض الي عمليات مستشفي الفيوم العام.

وتوجه فريق الجراحة العامة والتخدير لاستقبال  المصاب وتم تحضيره ودخل غرفة العمليات، وتبين وجود قطع وتهتك بأوردة الرقبة، فتم  التحكم فى النزيف والسيطرة على العلامات الحيوية للشاب وعودة الحياة له، من جديد.

حالة الطقس غدا السبت 27- 9- 2025 في محافظة الفيوم

استقرار أسعار الدواجن بجميع أنواعها اليوم الجمعة 26-9-2025 في أسواق الفيوم

وأكدت وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، أن حالة المصاب مستقرة تماما، ومازال تخت الملاحظة بمستشفي الفيوم العام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الأسعاف المصرية الاسعافات الاولية الجراحة العامة العلامات الحيوية مستشفى أبشواي المركزي مستشفي الفيوم العام

مواد متعلقة

حبس المتهمين بالتعدي على وكيل مرشح حزب النور بالفيوم 4 أيام

إنقاذ ربة منزل حاولت التخلص من حياتها بالفيوم

قنبلة إيلون ماسك!.. الملياردير الأمريكى يعتزم تأسيس حزب ثالث..وترامب: “شيء سخيف”!!.. الجمهوريون يخشون من تمزيق  قاعدة الأصوات المحافظة وضرب فرصهم فى انتخابات 2026

الداخلية تكشف حقيقة مشاجرة القليوبية المتداولة على السوشيال ميديا: خلاف مالي بين تجار فاكهة

إحالة عاطل بتهمة الشروع في قتل صديقه داخل الحديقة الدولية للجنايات

سقوط فتاة من شرفة منزل بالفيوم

مسعفان ينقذان حياة شاب ويسلمان شيكات بنصف مليون جنيه لأهله بالجيزة

50 غرزة، التقرير الطبي لعاطل أصيب بجروح في مشاجرة بالحديقة الدولية بمدينة نصر

الأكثر قراءة

الأمن يفحص فيديو "زومبي المنوفية"

أفضل لاعب في العالم، أحمد حسن يفجر مفاجأة مدوية بشأن مدرب الأهلي الجديد

الشهامة لا تعرف العمر، الحاج حسن الصعيدي يرحل بطلًا في حريق مصنع المحلة

حريق ضخم يلتهم مطعما شهيرا في سوهاج

تشييع جثمان بطل التايكوندو محمود مدحت بعد مصرعه في حريق مصنع المحلة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

انفصال شيماء سيف وزواج رانيا يوسف، أبرز مفاجآت حفل زفاف نجل بيومي فؤاد

تفسير رؤية الجامعة في منام العزباء وعلاقتها بنجاح العلاقات العاطفية

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم بالصاغة

اللتر يرتفع 10 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم الجمعة

ضوابط صارمة على أصحاب المصانع المنتجة للسلع التموينية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الجامعة في منام العزباء وعلاقتها بنجاح العلاقات العاطفية

من قصص القرآن الكريم، خطيئة 70 من علماء بني إسرائيل انتخبهم موسى لميقات ربه

أحاديث نبوية عن فضل الاجتماع على الطعام وفوائده

المزيد
الجريدة الرسمية
ads