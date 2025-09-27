بينهم سيدة و3 أطفال، ارتفاع عدد مصابي هجوم كلب ضال على المارة بالفيوم إلى 8 أشخاص

أكد مصدر طبي بالفيوم، ارتفاع عدد مصابي هجوم كلب ضال علي الأهالي بقرية كحك بحري، بمركز يوسف الصديق إلى 8 أشخاص، بينهم سيدة و3 أطفال، وتم حقهم بمصل السعار، وإجراء الإسعافات الأولية لهم، وحالتهم العامة جيدة ومستقرة.

أسماء المصابين

وبفحص سجل المترددين علي قسم الطوارئ، تبين أن أسماء المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام هم: “سيد قصي محمد، 45 عامًا، صالح محمد فرحات، 20 عامًا، السيد يوسف صادق، 26 عامًا، معاذ أحمد، 12 عامًا، سمر عبد الله محمد، 6 سنوات، عماد عبد الله فؤاد، 12 سنة، حنان محمد محمد، 55 عامًا، أحمد علي يوسف، 21 عامًا”، جميعهم مقيمين بقرية كحك بحري، بدائرة مركز يوسف الصديق.

تفاصيل اصابة 8 أشخاص عقرهم كلب ضال

كانت تلقت مديرية الأمن الفيوم، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من مستشفى أبشواي المركزي بوصول 8 أشخاص، بينهم 3 أطفال وسيدة، مصابين عقرهم كلب ضال وتم إحالتهم إلى مستشفى الفيوم العام، لحقنهم بمصل السعار.

وتم تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة يوسف الصديق، وأخطرت النيابة المختصة، وطلب وكيل النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وتولي التحقيق.

