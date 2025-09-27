جنايات الزقازيق تصدق على إعدام قاتل شاب العاشر، وأسرة الضحية: العزاء مؤجل حتى القصاص

صدّقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم بيومي، اليوم، وبعد ورود رأي مفتي الديار المصرية، على حكم الإعدام شنقًا بحق المتهم "يوسف. و. ح"، 33 عامًا، عاطل، ومقيم بمركز أبو حماد، لإدانته بخطف وقتل الشاب إسماعيل عبدالله محمد بمدينة العاشر من رمضان، بغرض سرقة أمواله وهاتفه المحمول، وذلك في القضية رقم 2504 لسنة 2025 جنايات قسم ثالث العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 1441 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق.

تفاصيل قضية هزت الرأي العام الشرقاوي

وتعود أحداث القضية إلى قيام المتهم باستدراج المجني عليه إلى منطقة جبلية بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، حيث أقدم على قتله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيت النية وعقد العزم على التخلص منه للاستيلاء على ما بحوزته.

المجني عليه،فيتو

أوراق التحقيق تكشف تفاصيل الجريمة المروعة

وكشفت أوراق التحقيق أن المتهم نفّذ جريمته بدم بارد بمدينة العاشر من رمضان بعد أن استدرج الضحية بالحيلة، وفقًا لما أثبتته التحقيقات.

فرحة أسرة المجني عليه بعد الحكم

وقد قوبل الحكم بارتياح كبير من جانب أسرة المجني عليه، التي أكدت رفضها تلقي العزاء قبل تنفيذ القصاص العادل بإعدام الجاني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.