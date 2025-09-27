السبت 27 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جنايات الزقازيق تصدق على إعدام قاتل شاب العاشر، وأسرة الضحية: العزاء مؤجل حتى القصاص

صدّقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نسيم بيومي، اليوم، وبعد ورود رأي مفتي الديار المصرية، على حكم الإعدام شنقًا بحق المتهم "يوسف. و. ح"، 33 عامًا، عاطل، ومقيم بمركز أبو حماد، لإدانته بخطف وقتل الشاب إسماعيل عبدالله محمد بمدينة العاشر من رمضان، بغرض سرقة أمواله وهاتفه المحمول، وذلك في القضية رقم 2504 لسنة 2025 جنايات قسم ثالث العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 1441 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق. 

تفاصيل قضية هزت الرأي العام الشرقاوي 

وتعود أحداث القضية إلى قيام المتهم باستدراج المجني عليه إلى منطقة جبلية بدائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، حيث أقدم على قتله عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن بيت النية وعقد العزم على التخلص منه للاستيلاء على ما بحوزته.

المجني عليه،فيتو
المجني عليه،فيتو

أوراق التحقيق تكشف تفاصيل الجريمة المروعة 

وكشفت أوراق التحقيق أن المتهم نفّذ جريمته بدم بارد بمدينة العاشر من رمضان بعد أن استدرج الضحية بالحيلة، وفقًا لما أثبتته التحقيقات. 

فرحة أسرة المجني عليه بعد الحكم 

وقد قوبل الحكم بارتياح كبير من جانب أسرة المجني عليه، التي أكدت رفضها تلقي العزاء قبل تنفيذ القصاص العادل بإعدام الجاني.

محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بالشرقية جنايات الزقازيق حوادث وقضايا حوادث محافظة الشرقية اخبار محافظة الشرقية

