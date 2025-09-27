ضبط 2 طن دقيق مدعم وتحرير 107 مخالفات في حملات بالدقهلية

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المحافظة لن تتهاون في التصدي لكل أشكال التلاعب والغش، سواء في رغيف الخبز أو السلع التموينية، مشيرا إلى أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوز يمس صحة وسلامة المواطنين أو يعبث بحقوقهم الأساسية من السلع المدعمة.

وأشار إلى أن هناك تعليمات واضحة ومشددة بتكثيف الرقابة وتغليظ العقوبات على كل من يحاول التلاعب بمنظومة الدعم.

ضبط أكثر من 2 طن دقيق ومنتجات غذائية متنوعة وتحرير 107 مخالفات

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الحملات التفتيشية مستمرة يوميًا في جميع مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية، من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتحقيق الانضباط الكامل في الأسواق والتأكد من صحة وسلامة الأغذية.

حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأسواق

وفي هذا السياق، وتنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين، شنت مديرية التموين بالدقهلية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، حملات تفتيشية مكثفة على المخابز والأسواق بمراكز المحافظة، لضبط المنظومة التموينية والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من الصلاحية للاستهلاك.

وقام المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بالتنسيق مع الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري، بمتابعة حملات تفتيشية، حيث استهدفت التفتيش على المخابز البلدية المدعمة، وأسفرت عن تحرير 83 مخالفة متنوعة شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية، وتدني مستوى النظافة، والتصرف في الدقيق المدعم، فضلًا عن توقف بعض المخابز عن الإنتاج دون إذن مسبق.

كما أسفرت الحملات على الأسواق بمراكز المحافظة، تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، عن ضبط 25 مخالفة متنوعة شملت البيع بأزيد من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، وحيازة سلع مجهولة المصدر، إلى جانب مخالفات الغش التجاري والذبح خارج السلخانة وتداول سلع بدون فواتير.

التحفظ على كميات من السلع المتنوعة

كما تمكنت الحملات من التحفظ على كميات من السلع المتنوعة، شملت 4 جراكن زيت وصفيحة عسل مجهول المصدر، و2 طن دقيق، و200 كيلو لحوم بلدية، ومصنعات برجر ولحم مفروم واستربس غش تجاري، و60 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة، و10 كجم كبدة مجمدة بدون بيانات.

