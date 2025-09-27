مستشار أكاديمية ناصر: خطة ترامب لوقف القتال بغزة تتوافق مع الرؤية المصرية

قال اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية: إن الخطة الأمريكية التي طرحها الرئيس دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في قطاع غزة وتتضمن 21 بندًا، تحمل قدرًا كبيرًا من التوافق مع الرؤية المصرية، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأوضح العمدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرص على مناقشة هذه القضايا مع طلاب الأكاديمية العسكرية، بما يعكس وجود تقارب واضح بين الرؤيتين المصرية والأمريكية تجاه سبل إنهاء الأزمة.

الخطة سوف تلقى اعتراضا إسرائيليا

وأكد العمدة فى تصريح لـ"فيتو"، أن هذه الخطة سوف تلقى اعتراضا إسرائيليا، لأنها تعنى ببساطة شديدة تخلى إسرائيل عن الأراضى التى احتلتها فى قطاع غزة، وهى مكاسب لن تتحقق مرة أخرى لإسرائيل، وبالتالى من المتوقع أن تكون هناك معارضة من جانب الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة فى إسرائيل. ولكن أعتقد أنه طالما وافق ترمب على هذة الأطروحات فهى فى الطريق للتنفيذ فى ظل الضغوط الدولية لإيقاف الحرب والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وبين العمدة أن ما يشجع هذه الخطة هو التوافق العربي والإسلامي مع ترامب، فضلا عن الضغط من جانب الداخل الإسرائيلى على ترامب لاستعادة الرهائن الإسرائيليين الذين يشكلون أزمة بالنسبة لهم.

كانت القناة الـ13 الإسرائيلية كشفت ملامح الخطة الأمريكية وتتضمن:

الإفراج السريع عن جميع الأسرى.

إنهاء الحرب بوقف إطلاق نار دائم.

انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع.

إنهاء حكم حماس.

نزع سلاح القطاع، مع عرض عفو على قادة حماس إذا غادروا القطاع.

نشر قوة أمنية من دول عربية.

إشراك محدود للسلطة الفلسطينية في الحكم المدني في غزة.

ضمانة أميركية بأن إسرائيل لن تضم أراضي الضفة الغربية المحتلة.

إنشاء صندوق عالمي مشترك مع السعودية، والإمارات، والولايات المتحدة لبناء بنى تحتية واسعة لإعادة إعمار قطاع غزة.

