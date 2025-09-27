في ذكرى استشهاد حسن نصر الله، إيران تحذر الدول العربية من مصير قطر

قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إن جميع الدول قد تكون عرضة للقصف الإسرائيلي وأن ما حصل في قطر يؤكد ذلك، وشدد على ضرورة بحث تلك الدول عن آليات للتعاون المشترك.

وأكد لاريجاني ذلك من مطار العاصمة اللبنانية بيروت التي وصل إليها في زيارة رسمية يلتقي خلالها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، على أن يشارك في مراسم الذكرى السنوية الأولى لاغتيال كل من حسن نصرالله وهاشم صفي الدين في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشار لاريجاني في كلمة له أمام وسائل الإعلام في مطار بيروت وكان في استقباله عدد من نواب "حزب الله" ومن مسؤولي الفصائل الفلسطينية في لبنان: "شهدت المنطقة الكثير من التطورات منذ الزيارة الأخيرة لي، وأحد أهداف هذه الزيارة هو المشاركة في مراسم تكريم شهداء الدفاع عن لبنان".

وأضاف: "القصف الإسرائيلي على قطر كان دليلا واضحا على كلام السيد نصر الله عن الاعتداءات الإسرائيلية على دول المنطقة".

ووصف لاريجاني لبنان بأنه "بلد صغير جغرافيا لكن شعبه عظيم وقوي وأنه في هذه الساحة ولدت المقاومة ويعتبر لبنان اليوم خندقا منيعًا ضد الإسرائيلي".

وعبّر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن تمنياته بأن تنعم شعوب المنطقة بالأمان والسلام، وأردف قائلا: "إننا شعبان تجمعهما علاقات صداقة تاريخية وقد تعززت هذه الصداقة والمحبة خلال السنوات الأخيرة ولطالما دعمنا وجود حكومة قوية ومستقلّة في لبنان ونحن متفائلين بما يتعلق بمستقبل المنطقة ونرى صحوة فيها".

واختتم لاريجاني كلمته بأنه سيقوم والوفد المرافق له بعدد من اللقاءات خلال هذه الزيارة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.