تأكد جاهزية أحمد ربيع لمباراة القمة أمام الأهلي

أحمد ربيع
أحمد ربيع

تأكدت جاهزية أحمد ربيع، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للتواجد ضمن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الأهلي يوم الإثنين المقبل في قمة الدوري المصري الممتاز.

 وخضع اللاعب خلال الأيام الماضية لبرنامج تأهيلي مكثف بعد شعوره ببعض الإجهاد، قبل أن يحصل على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

 ويمثل أحمد ربيع أحد الخيارات المهمة للجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا، سواء في التشكيل الأساسي أو كبديل مؤثر، في ظل رغبته في تعزيز خط الوسط  خلال اللقاء المرتقب.

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي المقرر لها يوم الإثنين المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

 

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

وفي السطور التالية نعرض تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز قبل قمة الاثنين.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

والتقى الأهلي والزمالك في 130 مباراة سابقة ضمن مسابقة الدوري المصري الممتاز، لتكون المواجهة المرتقبة بينهما يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة التاسعة من موسم 2025-2026،  رقم 131 في تاريخ لقاءات الفريقين بالمسابقة. 

وبالنظر إلى تاريخ المواجهات المباشرة، يمتلك الأهلي الأفضلية الواضحة، بعدما حقق الفوز في 59 مباراة، مقابل 30 انتصارًا للزمالك، فيما انتهت 41 مواجهة بالتعادل. 

ads