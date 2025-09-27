نادي قضاة الإسكندرية ينظم حفل استقبال أعضاء النيابة العامة الجدد

نظم نادي قضاة الإسكندرية برئاسة المستشار راغب عشيبة حفلا لاستقبال أعضاء النيابة العامة الجدد من دفعة ٢٠٢١ والمعينون في القضاء من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.



حضر الحفل المستشارون يسري عبد الرحمن وأحمد خورشيد وعبد الرحمن الشهاوي وبدر الكومي ورامي حسن وحسين سلام وبلال عطا ومحمد عصام أعضاء مجلس نادي قضاة الإسكندرية والمستشار أحمد مهابة الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية.

وفي كلمته رحب المستشار راغب عشيبة رئيس نادي قضاة الإسكندرية بالقضاة ومعاوني النيابة العامة الجدد متمنيا لهم التوفيق في أولى خطواتهم العملية في سلك النيابة العامة، مؤكدا أن هذا الصرح القضائي العريق يحملهم مسئولية حماية الحقوق وصيانة الحريات وتحقيق العدالة بين الناس، وأن انضمامهم إلى النيابة العامة ليس مجرد وظيفة بل هو تكليف ومسؤولية وأمانة وواجب وأنهم حماة للعدل وصوت للقانون وعين ساهرة على تطبيقه بعدل ونزاهة.

ولفت إلي أن القرار الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية رقم 446 لسنة 2025 بتعيين أعضاء النيابة العامة الجدد بدرجة معاون نيابة من دفعتي 2021، قد حوى لأول مرة قرارًا تاريخيًا غير مسبوق في تاريخ القضاء المصري، إذ أتاح للمرأة المصرية الالتحاق بوظيفة معاون نيابة بالنيابة العامة منذ بداية السلم القضائي وتم اختيار فتيات مصريات أثبتن جدارتهن وكفاءتهن فاستحققن بها شرف الانتساب إلى هذا الصرح العريق في مشهد يجسد إرادة الدولة المصرية لتمكين المرأة وإعلاء شأنها، ويضيف صفحة مشرقة في تاريخ النيابة العامة.

وأوصى رئيس نادي قضاة الإسكندرية معاوني النيابة الجدد بعدة وصايا تمثلت في التجرد والحياد وألا يصدروا حكما أو رأيا إلا بعد التثبت والتروي بعيدا عن الأهواء والانفعالات داعيا إياهم أن يكونوا علي قدر الأمانة، آخذين في الاعتبار كل ورقة في أيديهم تعني مصير انسان، ومشددا علي التواضع والاحترام ومعاملة الناس برفق وأن يكونوا مثالا في الأخلاق والسلوك لما يمثلونه من هيبة القانون وعدالة الدولة.

ودعا رئيس نادي قضاة الإسكندرية معاوني النيابة الجدد إلى التعلم المستمر وعدم التوقف عند ما تلقوه من تعليم لأن القانون متجدد والمعرفة لا تنتهي.

وشدد المستشار عشيبة على الحفاظ على السرية والانضباط والحفاظ على أسرار القضايا والتمسك بأعلى درجات الانضباط في العمل.

واختتم رئيس نادي قضاة الإسكندرية رسالته الي معاوني النيابة العامة الجدد قائلا: "أنتم اليوم تشرعون في مسيرة مهنية شاقة ولكنها مشرفة فكونوا على يقين أن كل جهد تبذلونه سيبني لكم مستقبلا مشرقا وسيحفظ لكم مكانتكم أمام الله ثم أمام المجتمع... وفقكم الله وسدد خطاكم وجعلكم منارات للحق ورموزا للعدالة".

وفي نفس السياق كرم مجلس نادي قضاة الإسكندرية عددا من أبناء القضاة والمستشارين من حفظه القرآن الكريم وتم تقديم شهادات تقدير لهم.

