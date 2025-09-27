أبرزها الزنجبيل والقرفة، علاج الانتفاخ والغازات بالوصفات الطبيعية

علاج الانتفاخ، يُعتبر الانتفاخ وتراكم الغازات من المشكلات الهضمية الشائعة التي يعاني منها الكثير من الأشخاص، إذ تسبب شعورًا بعدم الراحة، وضيقًا في البطن، وأحيانًا ألمًا يعيق القيام بالأنشطة اليومية بشكل طبيعي.



وعلى الرغم من أنّ هذه الأعراض غالبًا ما تكون غير خطيرة، إلا أنها ترتبط بعادات غذائية خاطئة أو مشكلات هضمية بسيطة، ويمكن السيطرة عليها بطرق طبيعية ووصفات منزلية دون الحاجة دائمًا إلى الأدوية.



أوضحت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الانتفاخ والغازات مشكلة صحية يمكن السيطرة عليها بسهولة عبر اتباع نمط حياة صحي، والاعتماد على العديد من الوصفات الطبيعية بمواد وأعشاب طبيعية كلها موجودة في البيت، مع مراعاة بعض النصائح الغذائية والسلوكية البسيطة.



وفي هذا التقرير تستعرض الدكتورة مروة، أسباب الانتفاخ والغازات، وأهم الوصفات الطبيعية التي تساعد على تخفيفها، إضافةً إلى نصائح عملية للوقاية منها.



علاج انتفاخ البطن



أولًا: أسباب الانتفاخ والغازات

قبل الحديث عن طرق العلاج، من المهم معرفة الأسباب التي تؤدي إلى حدوث هذه المشكلة، وأبرزها:

ابتلاع الهواء: يحدث عند تناول الطعام بسرعة، أو التحدث أثناء الأكل، أو مضغ العلكة لفترات طويلة.

الأطعمة المسببة للغازات: مثل البقوليات (العدس، الفول، الحمص)، وبعض الخضروات كالكرنب والقرنبيط، والمشروبات الغازية.

ضعف الهضم: نتيجة نقص الإنزيمات الهاضمة أو اضطرابات القولون العصبي.

الإمساك: يؤدي إلى بقاء الطعام فترة أطول في الأمعاء، مما يزيد من تخمّره وتكوّن الغازات.

الحساسية الغذائية: مثل عدم تحمل اللاكتوز أو الغلوتين، حيث يواجه الجسم صعوبة في هضم بعض المكونات.

ثانيًا: وصفات طبيعية لعلاج الانتفاخ والغازات

اليانسون

يُعرف اليانسون بخصائصه المهدئة للمعدة والمساعدة على طرد الغازات.

طريقة الاستخدام: غلي ملعقة صغيرة من بذور اليانسون في كوب ماء، وتغطية الكوب لبضع دقائق ثم شربه دافئًا بعد الوجبات.

النعناع

يحتوي النعناع على مادة "المنثول" التي ترخي عضلات الجهاز الهضمي وتُسهل مرور الغازات.

طريقة الاستخدام: يمكن شرب شاي النعناع الطازج أو المجفف، أو مضغ أوراق النعناع مباشرة.

الزنجبيل

الزنجبيل من أقوى الأعشاب المضادة للانتفاخ، حيث يحفّز إنتاج الإنزيمات الهاضمة ويقلل من تهيج الأمعاء.

طريقة الاستخدام: يُضاف شرائح الزنجبيل الطازج إلى الماء المغلي مع قليل من عصير الليمون والعسل، ويُشرب دافئًا قبل أو بعد الأكل.

الحلبة

تساعد بذور الحلبة على تحسين حركة الأمعاء وتقليل تراكم الغازات.

طريقة الاستخدام: نقع ملعقة صغيرة من بذور الحلبة في ماء فاتر لعدة ساعات، ثم شرب الماء الناتج.

الكراوية

تشتهر الكراوية بقدرتها على تهدئة التقلصات والتخلص من الغازات.

طريقة الاستخدام: غلي ملعقة صغيرة من بذور الكراوية في كوب ماء وشربها دافئة.

الشمر

يُعد من أشهر العلاجات الطبيعية للغازات والانتفاخ، ويُستخدم في كثير من الثقافات.

طريقة الاستخدام: يمكن مضغ بذور الشمر مباشرة بعد الوجبات، أو شرب شاي الشمر المغلي.

القرفة

تساعد القرفة على تعزيز الهضم وتقليل التقلصات، كما تقلل من تراكم الغازات.

طريقة الاستخدام: إضافة نصف ملعقة صغيرة من القرفة إلى كوب ماء مغلي مع العسل، وشربه دافئًا.

الماء الدافئ مع الليمون

يساعد الليمون على تنشيط العصارات الهضمية وتقليل الانتفاخ، بينما يسهم الماء الدافئ في تحريك الأمعاء.

طريقة الاستخدام: شرب كوب من الماء الدافئ مع عصير نصف ليمونة في الصباح الباكر على معدة فارغة.

أعشاب لعلاج انتفاخ البطن

ثالثًا: نصائح عملية للوقاية من الانتفاخ والغازات

الأكل ببطء: تناول الطعام على مهل يساعد على تقليل ابتلاع الهواء وتحسين الهضم.

تجنب الأطعمة المسببة للغازات: إذا لاحظ الشخص أن نوعًا معينًا من الطعام يسبب له الانتفاخ، فمن الأفضل تقليل استهلاكه أو تجنبه.

شرب الماء بانتظام: الماء يساعد على تسهيل عملية الهضم ومنع الإمساك، وهو ما يقلل بدوره من الانتفاخ.

ممارسة الرياضة الخفيفة: مثل المشي بعد الوجبات، حيث تساهم الحركة في تنشيط حركة الأمعاء.

التقليل من المشروبات الغازية: لأنها تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يتجمع في البطن.

الاعتماد على وجبات صغيرة: تقسيم الطعام إلى وجبات صغيرة ومتعددة بدلًا من وجبة واحدة كبيرة يخفف الضغط على الجهاز الهضمي.

تجنب التوتر: القلق والإجهاد النفسي يؤثران على الأمعاء ويزيدان من مشكلة الغازات، لذلك يُنصح بالاسترخاء وممارسة التنفس العميق.

رابعًا: متى يجب استشارة الطبيب؟

رغم أن الانتفاخ والغازات غالبًا ما يكونان أمرًا بسيطًا، إلا أن هناك حالات تستدعي مراجعة الطبيب، ومنها:

الانتفاخ المستمر لفترات طويلة رغم تغيير العادات الغذائية.

وجود آلام شديدة في البطن مع الانتفاخ.

فقدان وزن غير مبرر أو فقدان شهية.

ظهور دم في البراز أو تغيرات ملحوظة في حركة الأمعاء.

وأخيرًا لفتت الدكتورة مروة، إلى أنه في حال استمرار الأعراض بشكل مزعج أو مقلق، يظل التشخيص الطبي ضروريًا لاستبعاد أي مشكلات هضمية أكثر خطورة.

