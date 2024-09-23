أفضل أطعمة لراحة المعدة وتخفيف الغازات والانتفاخ

أطعمة لراحة المعدة وتخفيف الغازات والانتفاخ، تعد مشاكل الهضم، مثل الغازات والانتفاخ، من الأمور المزعجة التي يعاني منها الكثيرون، ويمكن أن تؤدي هذه المشاكل إلى شعور بعدم الراحة وقد تؤثر سلبًا على القدرة على ممارسة أنشطة الحياة. ومن المهم معرفة الأطعمة التي يمكن أن تساعد في تهدئة المعدة وتخفيف هذه الأعراض.



أطعمة تخلصك من الغازات والانتفاخ

أكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، تناول بعض الأطعمة يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في راحة المعدة والتقليل من مشاكل الغازات والانتفاخ، مع ضرورة تجنب الأطعمة المعروفة بأنها تسبب الغازات مثل الفاصولياء والملفوف.

أسباب الغازات والانتفاخ

وأضافت الدكتورة مروة، أن اتباع نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة بعينها من الأطعمة، يمكن أن يساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، والتخلص من الغازات والانتفاخ، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من أبرز الأطعمة الطبيعية التي تساعد في تحسين الهضم. يحتوي الزنجبيل على مركبات تسهم في تقليل الغازات وتخفيف التقلصات في المعدة. يمكن تناول الزنجبيل على شكل شاي أو إضافته إلى الأطعمة المختلفة. كما يُعرف بأنه يُحفز إنتاج اللعاب وعصارات الهضم، مما يسهل عملية الهضم بشكل عام.



الشاي الأخضر

يُعتبر الشاي الأخضر خيارًا ممتازًا لتهدئة المعدة. يحتوي على مضادات الأكسدة والمركبات التي تساعد على تحسين وظائف الجهاز الهضمي. يُنصح بتناول كوب من الشاي الأخضر بعد الوجبات للمساعدة في تقليل الانتفاخ والغازات.

الأطعمة الغنية بالألياف

الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات، تلعب دورًا هامًا في تحسين صحة الجهاز الهضمي. الألياف تساعد على تسريع حركة الأمعاء وتمنع الإمساك، مما يقلل من فرص تكون الغازات. بعض الفواكه مثل الموز والتفاح، وبعض الخضروات مثل الجزر والبروكلي، تعد خيارات مثالية.

البروبيوتيك

البروبيوتيك هي بكتيريا نافعة تفيد الجهاز الهضمي وتساعد في توازن الفلورا المعوية. يمكن العثور عليها في الزبادي والكفير ومكملات البروبيوتيك. هذه الأطعمة تساعد على تحسين الهضم وتقليل الغازات.

الأناناس

يحتوي الأناناس على إنزيم البروميلين، الذي يسهم في تكسير البروتينات ويعزز الهضم. يمكن أن يساعد تناول الأناناس الطازج في تقليل الشعور بالانتفاخ وتحسين صحة المعدة بشكل عام.

البابونج

شاي البابونج معروف بخصائصه المهدئة، ويمكن أن يكون فعالًا في تخفيف آلام المعدة والغازات. يُنصح بشرب كوب من شاي البابونج بعد الوجبات لتهدئة الجهاز الهضمي.

أطعمة لعلاج الغازات

الخيار

يعتبر الخيار من الخضروات المنعشة والمغذية، ويحتوي على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في ترطيب الجسم وتخفيف الانتفاخ. يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى السلطة.

الشوفان

يعد الشوفان مصدرًا جيدًا للألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على تحسين حركة الأمعاء. يُفضل تناول الشوفان كفطور مع الحليب أو الماء، مع إضافة الفواكه.

اليانسون

يُستخدم اليانسون تقليديًا في العديد من الثقافات كعلاج لمشاكل الهضم. يمكن تناول مشروب اليانسون للمساعدة في تقليل الغازات وتهدئة المعدة.

الخضروات المطبوخة

تساعد الخضروات المطبوخة على تسهيل عملية الهضم، حيث إن الطهي يساهم في تكسير الألياف وجعلها أكثر سهولة في الهضم. يُفضل تناول الخضروات مثل الكوسا والجزر والبروكلي بعد طهيها بدلًا من تناولها نيئة.