أبرزها السمنة ومشاكل التنفس والقلب، 7 مخاطر للنوم على البطن

مخاطر النوم على البطن، النوم من نعم الله العظيمة التي تمنح الجسم راحة وتجدد طاقته، ولكن وضعية النوم تلعب دور مهم فى جودة النوم وصحة الجسم على المدى البعيد.

ومن أكثر الوضعيات التي ينصح الأطباء بتجنبها هي النوم على البطن لفترة طويلة، إذ تعد من الوضعيات غير الصحية التي قد تسبب أضرار عديدة للجسم، خاصة عند الاستمرار عليها بشكل يومي.

مخاطر النوم على البطن

ويقول الدكتور محمد العوضي استشارى أمراض الباطنة والكبد، إن النوم على البطن لفترات طويلة له مخاطر عديدة، منها:-

النوم على البطن يؤدي إلى انحناء العمود الفقري بشكل غير طبيعي، مما يضع ضغط كبير على الفقرات القطنية والرقبة، كما أن هذه الوضعية تجبر الشخص على لف الرأس إلى جانب واحد للتنفس، وهو ما يسبب تيبس الرقبة وآلام مزمنة مع مرور الوقت، وبعض الدراسات أشارت أيضا إلى أن النوم على البطن يزيد من احتمالية حدوث الانزلاق الغضروفي أو تفاقمه.

النوم على البطن يضغط على الأعضاء الداخلية مثل المعدة، الرئتين، والكبد، مما يعيق عملها بكفاءة، على سبيل المثال، ضغط البطن على المعدة قد يزيد من مشاكل الارتجاع الحمضي والشعور بالحموضة، كما أن ضغط القفص الصدري قد يقلل من قدرة الرئتين على التوسع الكامل أثناء التنفس.

عند النوم على البطن، يجد الصدر صعوبة في التمدد، مما يقلل من دخول الهواء إلى الرئتين، فيؤدي إلى تنفس سطحي غير عميق، وهذا قد يقلل من نسبة الأكسجين في الدم، ويجعل النوم أقل راحة، ويسبب الاستيقاظ المتكرر أو الإحساس بالتعب عند الصباح.

النوم على البطن لفترة طويلة قد يضغط على الأوعية الدموية الرئيسية ويعيق تدفق الدم الطبيعي، ما يسبب تنميل الأطراف أو خدرها، كما أن هذا الوضع قد يضع ضغط إضافي على القلب، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية.

النوم على البطن يعني أن الوجه يظل ملتصق بالوسادة لفترة طويلة، مما يؤدي إلى ظهور التجاعيد المبكرة وخطوط الوجه نتيجة الضغط المستمر، كما قد يزيد من فرص انسداد المسام وظهور حب الشباب نتيجة احتكاك الجلد بالوسادة وامتصاص الزيوت الطبيعية.

الأشخاص الذين ينامون على البطن يعانون في الغالب من تقطع النوم بسبب الانزعاج الناتج عن آلام الظهر أو الرقبة وصعوبة التنفس، وهذا يؤدي إلى نوم غير عميق وبالتالي الشعور بالإرهاق والتعب خلال النهار.

بعض الدراسات تشير إلى أن اضطراب النوم الناتج عن وضعية النوم غير الصحيحة، مثل النوم على البطن، قد يؤثر على توازن الهرمونات المسؤولة عن الشهية والتمثيل الغذائي، مما يساهم بمرور الوقت في زيادة الوزن.

نصائح لتجنب أضرار النوم على البطن

وأضاف العوضى، أنه لتجنب مخاطر النوم على البطن، يجب إتباع بعض النصائح، منها:-

محاولة تغيير الوضعية تدريجيا للنوم على الظهر أو الجانب، حيث تعتبر أفضل وضعيات النوم لصحة العمود الفقري.

استخدام وسادة داعمة أسفل الركبتين عند النوم على الظهر لتقليل الضغط على أسفل الظهر.

في حالة صعوبة تغيير العادة، يمكن وضع وسادة صغيرة أسفل الحوض لتقليل الانحناء والضغط على العمود الفقري.

ممارسة تمارين الاسترخاء والتمدد قبل النوم لتخفيف التوتر العضلي.

اختيار مرتبة ووسادة مناسبة تساعد على دعم الجسم بشكل صحيح وتقلل من الرغبة في النوم على البطن.

