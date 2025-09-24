علاج ديدان البطن عند الأطفال وطرق الوقاية منها في المدارس

علاج ديدان البطن عند الأطفال، تعتبر ديدان البطن من المشكلات الصحية الشائعة التي قد تصيب الأطفال في سن المدرسة، لكثرة اختلاطهم ببعضهم، وتبادلهم الأدوات والطعام، بالإضافة إلى ضعف وعيهم بقواعد النظافة الشخصية.

وعلاج ديدان البطن عند الأطفال، أمر ضروري لأنها تؤدي إلى أعراض مزعجة مثل آلام البطن، وفقدان الشهية، والحكة الشرجية، واضطرابات النوم، مما يؤثر في صحة الطفل ونشاطه الدراسي.

وتقول الدكتورة نجوى النحراوي استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، إن ديدان البطن من الأمراض المعدية التي تنتشر عادة في الأطفال نتيجة العدوى بين الصغار، وتناول الطعام الجاهز والسناكس بكثرة، وغيرها من الأسباب التي يجب الحذر منها.

أنواع ديدان البطن عند الأطفال

وأضافت نجوى، أن من أنواع الديدان التي تصيب الأطفال:

الديدان الدبوسية، وهي الأكثر انتشار بين الأطفال، وتسبب حكة شديدة حول فتحة الشرج خاصة ليلًا.

الديدان الأسطوانية (الإسكارس)، وتنتقل عن طريق الطعام الملوث أو الأيدي غير النظيفة.

الديدان الشريطية، وتنتقل عبر تناول لحوم غير مطهية جيدًا.

الديدان الخطافية، وتصيب الأطفال في بعض البيئات نتيجة ملامسة التربة الملوثة.

طرق علاج ديدان البطن عند الأطفال

وتابعت، أن من طرق علاج ديدان البطن عند الأطفال:

أدوية خاصة مضادة للديدان، وغالبًا ما يعطى الدواء بجرعة واحدة تكرر بعد أسبوعين لضمان قتل البيوض التي قد تفقس بعد الجرعة الأولى.

في حالة الإصابة بالديدان الدبوسية، ينصح بعلاج جميع أفراد الأسرة لتجنب إعادة العدوى.

تناول الثوم، حيث يمتلك خصائص مضادة للطفيليات ويمكن تناوله طازج أو إضافته للطعام.

تناول بذور اليقطين، لأنها تساعد في طرد بعض أنواع الديدان من الجهاز الهضمي.

تناول الجزر المبشور، لأنه يعزز صحة الأمعاء ويساعد على تنظيفها.

تقديم وجبات متوازنة غنية بالفيتامينات والمعادن لتعزيز مناعة الطفل.

تجنب الأطعمة المكشوفة أو غير المطهية جيدا.

طرق الوقاية من ديدان البطن في المدارس

وأوضحت الدكتورة نجوى النحراوي استشارى طب الأطفال، أنه نظرًا إلى أن العدوى تنتقل بسهولة بين الأطفال، فإن الوقاية تعد أهم خطوة، ومن طرق حماية الصغار من ديدان البطن:-

تعويد الأطفال على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد استخدام الحمام.

تقليم أظافر الأطفال بانتظام لمنع تراكم البيوض تحتها.

تعليم الطفل عدم وضع يده أو أقلامه في فمه.

التأكد من نظافة دورات المياه فى المدارس وتوافر الصابون بشكل دائم.

منع الأطفال من تبادل أدوات الطعام أو الزجاجات الشخصية.

تعقيم الفصول بانتظام.

غسل الملابس الداخلية وملاءات السرير بالماء الساخن للتخلص من البيوض.

تغيير ملابس الطفل يوميا بعد عودته من المدرسة.

تهوية غرف النوم بشكل مستمر.

إجراء تحليل براز للأطفال من وقت لآخر للكشف المبكر عن الديدان.

استشارة الطبيب فور ظهور أعراض مثل فقدان الوزن غير المبرر أو الحكة المستمرة.

