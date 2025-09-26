الجمعة 26 سبتمبر 2025
برشلونة يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة سان جيرمان وإشبيلية

برشلونة
برشلونة

تلقى فريق برشلونة الإسباني ضربة قوية، بعد تأكد إصابة الثنائي البرازيلي رافينيا وحارس الفريق جوان جارسيا، وغيابهما عن الملاعب لثلاثة أسابيع.

وكشفت صحيفة "أس" الإسبانية أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة رافينيا في أوتار الركبة اليمنى، بينما تعرض جارسيا لإصابة خلال مران الفريق صباح الجمعة، عقب مشاركته في الفوز الأخير على ريال أوفييدو بنتيجة 3-1 في الدوري الإسباني.

مدة غياب رافينيا وجارسيا

غياب الثنائي سيحرم برشلونة من جهودهم في ثلاث مباريات مهمة، أمام ريال سوسيداد وإشبيلية بالدوري، وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. 

ومن المتوقع أن يحصل الحارس البولندي تشيزني على فرصة المشاركة أساسيا، مع وجود الحارس الشاب إيدير ألير كخيار ثاني.

ويعاني برشلونة بالفعل من قائمة طويلة من الإصابات تضم الحارس تير شتيجن، ولاعب الوسط جافي، إلى جانب فيرمين، فيما تحوم الشكوك حول لحاق رافينيا بعد فترة التوقف الدولي المقبلة.

