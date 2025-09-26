تريزيجيه يبحث عن فك عقدة الزمالك في القمة المقبلة

يترقب محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق اأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تسجيل هدفه الأول في شباك الزمالك خلال مباراة القمة المرتقبة بين الفريقين، والمقرر لها مساء الاثنين المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشارك تريزيجيه في 7 مباريات سابقة أمام الزمالك خلال فترته الأولي مع الأحمر، لكنه لم يتمكن من هز شباك الأبيض حتى الأن، ما يجعله يسعى لكسر هذا الرقم في مواجهة الإثنين.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الإثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

