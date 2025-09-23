الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
خبيرة طاقة تقدم نصائح تساعد الطلاب على المذاكرة (فيديو)

أكدت خبيرة الطاقة سونيا الحبال أن طاقة المكان تلعب دورًا أساسيًا في دعم تركيز الأبناء أثناء المذاكرة، مؤكدة أن البيئة المحيطة يمكن أن تصنع الفارق بين طالب متفوق وآخر مشتت حتى وإن كان الذكاء متقاربًا.

وقالت خلال لقائها  ببرنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" تقديم  الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية آية شعيب، إن وجود المكتب في غرفة النوم أمام السرير يضعف طاقة التركيز، لأن طاقة النوم تكون أقوى وتؤثر على الطالب أثناء جلوسه للمذاكرة، مشيرة إلى أن الحل يكمن في وضع حاجز أو فاصل بين السرير والمكتب لتفادي هذا التأثير.

وأوضحت  أن في حال عدم توافر مكتب للمذاكرة، يمكن الاستعانة بسفرة الطعام، لكن بشرط الفصل بين طاقتي الأكل والمذاكرة، موضحة أن ذلك يتم باستخدام مفرش مخصص يوضع على السفرة وقت المذاكرة ليوحي بأنها مكتب، ثم يُزال عند استخدامها للطعام.

وشددت على أن دمج الطاقات المتناقضة في مكان واحد يؤدي إلى تشتت الذهن وضعف الاستيعاب، لافتة إلى أن ضبط الطاقة يخلق استقرارًا ذهنيًا وثباتًا يساعد الأبناء على التفوق الدراسي.

