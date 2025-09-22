نصائح لتنظيم مواعيد المذاكرة لأبنائك لمساعدتهم على التفوق الدراسي

مع بدء العام الدراسي الجديد تحرص الأمهات على تكثيف جهودها مع الأبناء للحفاظ على مستواهم الدراسى والتركيز فى المذاكرة.

ويعتبر تنظيم اليوم فى فترة الدراسة من أهم خطوات النجاح والتفوق، لذا تحرص معظم الأمهات على تنظيم مواعيد المذاكرة والنوم والطعام لمساعدة الأبناء على التفوق.

وتقول الدكتورة ولاء يحيى استشارى أسري ونفسي: إن تنظيم مواعيد المذاكرة يوفر على الأبناء الوقت والجهد، ويخفف من توتر الامتحانات، كما يساعدهم على بناء عادة إيجابية تدوم معهم طوال حياتهم الدراسية، عندما يعرف الطفل أن لكل نشاط وقت محدد، يصبح أكثر التزام وقدرة على الإنجاز.

نصائح فعالة لتنظيم وقت المذاكرة

واضافت ولاء، أن هناك بعض النصائح التى تساعد الأمهات على تنظيم مواعيد المذاكرة للأبناء لمساعدتهم على التفوق الدراسي، منها:-

أعدي جدول أسبوعي يتضمن أوقات المذاكرة، واللعب، والراحة، وتناول الطعام.

راعي اختلاف مواعيد الدروس والأنشطة، وضعي جدول مرن يسمح بتعديلات بسيطة.

اجعلي الجدول معلق في مكان ظاهر ليتمكن الطفل من متابعته يوميا.

نصائح لتنظيم مواعيد المذاكرة

احرصي على أن يبدأ الطفل المذاكرة بعد فترة قصيرة من العودة من المدرسة، بعد تناول وجبة خفيفة واستراحة بسيطة.

أفضل أوقات التركيز غالبا تكون بعد العصر أو في الصباح الباكر في عطلة نهاية الأسبوع.

تجنبي أوقات التعب الشديد أو قبل النوم مباشرة.

قسمي المواد الدراسية إلى أجزاء صغيرة يسهل استيعابها.

خصصي وقت لمراجعة الدروس السابقة قبل البدء في دروس اليوم الجديد.

عند وجود امتحانات، قسمي المذاكرة على عدة أيام بدلا من تأجيلها لليلة الامتحان.

خصصي مكان ثابت للمذاكرة بعيد عن التلفاز والألعاب، مع إضاءة جيدة وكرسي مريح.

ضعي على المكتب أدوات المذاكرة فقط، مثل الأقلام والكراسات، لتقليل المشتتات.

احرصي على تهوية الغرفة جيدا، لأن الهواء النقي يحسن التركيز.

اجعلي كل جلسة مذاكرة مدتها 25-30 دقيقة، يليها استراحة قصيرة من 5 دقائق، ويمكن للطفل خلال الاستراحة شرب الماء، وتمديد جسده، أو القيام بحركات بسيطة لتنشيط الدورة الدموية.

بعد كل ساعتين من المذاكرة، اسمحي له براحة أطول من 15 إلى 20 دقيقة.

علمي طفلك أن يكتب قائمة بما سيذاكره في كل جلسة، ويضع علامة صح أمام المهام المنجزة.

استخدمي الألوان أو الملصقات لتشجيعه على إنهاء المهام في وقتها.

احتفلى مع ابنك عند إنجاز الجدول الأسبوعي بنجاح، ولو بهدية بسيطة أو كلمات تشجيع.

خصصي وقت محدد لمشاهدة التلفاز أو استخدام الهاتف والألعاب الإلكترونية بعد الانتهاء من المهام الدراسية.

اتفقي معه على أن الأجهزة تستخدم كمكافأة، وليس أثناء وقت المذاكرة، واستخدمي تطبيقات لضبط وقت الشاشة إذا لزم الأمر.

امدحي طفلك عند التزامه بمواعيد المذاكرة، وكوني صبورة عند التقصير.

تجنبي التوبيخ أو المقارنة بأقرانه، بل ركزي على تحسين سلوكه تدريجيا.

أظهري اهتمامك بما يتعلمه واسأليه عن أكثر شيء أعجبه في درسه.

