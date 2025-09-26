الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط مرتكب واقعة الاعتداء على قائد سيارة بالجيزة بعد تداول فيديو

ضبط مرتكب واقعة الاعتداء
ضبط مرتكب واقعة الاعتداء على قائد سيارة بالجيزة

 كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص عاري الجزء العلوي من جسده وهو يعتدي على قائد سيارة ملاكي بأحد الشوارع في محافظة الجيزة.

وأكدت التحريات أنه لم ترد بلاغات رسمية بخصوص الواقعة، إلا أنه تم تحديد هوية المعتدي وضبطه، وتبين أنه عاطل مقيم بالجيزة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة نتيجة مشادة كلامية مع قائد السيارة أثناء عبوره الطريق مترجلًا، قبل أن يتدخل الأهالي لفض الاشتباك بينهما وينصرف الطرفان.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهودها المستمرة لمواجهة أي ممارسات خارجة عن القانون وحماية أمن المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيزة فيديو متداول اعتداء على قائد سيارة وزارة الداخلية ضبط متهم مواقع التواصل الاجتماعي مشادة مرورية

مواد متعلقة

ضبط 10 شركات وهمية للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

ضبط 120 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين، نتائج الحملات المرورية خلال 24 ساعة

الداخلية تواصل حملاتها على الأسواق وتضبط 17 طن دقيق

ضربة أمنية استباقية، ضبط أسلحة نارية وطن مخدرات بـ 129 مليون جنيه

المرور: تحرير 896 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

استجابة فورية من الشرطة بالغربية لنقل مسنة لتلقي العلاج

حالة المرور اليوم بالقاهرة الكبرى، سيولة في هذه المحاور والشوارع

مصرع شخصين وإصابة العشرات في انفجار داخل مصبغة بالمحلة وانهيارها بشكل مفاجئ (صور)

الأكثر قراءة

جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

لأول مرة منذ أسبوع، انخفاض في أسعار الطماطم اليوم الجمعة بالأسواق

عمر جابر يعود لتشكيل الزمالك الأساسي أمام الأهلي في مباراة القمة

السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤدي صلاة الفجر مع الطلاب

رانيا يوسف تعلن زواجها من المخرج أحمد جمال

وزير العمل يكلف بإعداد تقرير عاجل بشأن حريق مصنع المحلة

11 قرارا جمهوريًا مهمًا وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار قيادات الدولة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، بنو إسرائيل يعبدون العجل بعد نجاتهم من الغرق

ما حكم قراءة سورتي السجدة والإنسان كل جمعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads