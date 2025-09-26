ضبط مرتكب واقعة الاعتداء على قائد سيارة بالجيزة بعد تداول فيديو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص عاري الجزء العلوي من جسده وهو يعتدي على قائد سيارة ملاكي بأحد الشوارع في محافظة الجيزة.

وأكدت التحريات أنه لم ترد بلاغات رسمية بخصوص الواقعة، إلا أنه تم تحديد هوية المعتدي وضبطه، وتبين أنه عاطل مقيم بالجيزة. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة نتيجة مشادة كلامية مع قائد السيارة أثناء عبوره الطريق مترجلًا، قبل أن يتدخل الأهالي لفض الاشتباك بينهما وينصرف الطرفان.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، في إطار جهودها المستمرة لمواجهة أي ممارسات خارجة عن القانون وحماية أمن المواطنين.

