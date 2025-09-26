الجمعة 26 سبتمبر 2025
حوادث

الداخلية تواصل حملاتها على الأسواق وتضبط 17 طن دقيق

الداخلية تواصل حملاتها
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة على الأسواق لضبط المخابز السياحية والبلدية المدعمة، التي تحاول التلاعب بأسعار الخبز أو البيع بأزيد من السعر المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

نتائج الحملات خلال 24 ساعة

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، عن ضبط نحو 17 طنا من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، خلال سلسلة من الحملات التموينية المكبرة، استهدفت الأنشطة غير المشروعة لبعض المخابز.

المرور: تحرير 896 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

استجابة فورية من الشرطة بالغربية لنقل مسنة لتلقي العلاج

استمرار المواجهة لحماية المستهلك

 وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات ستستمر على مدار الساعة لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان التزام التجار وأصحاب المخابز بالأسعار المقررة، حفاظًا على حقوق المواطنين ومنع أي محاولات لاحتكار أو استغلال السلع الأساسية.

