ضبط 10 شركات وهمية للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث تمكنت الإدارة العامة لتصاريح العمل من ضبط 10 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بمحافظة الفيوم.

كشفت المعلومات والتحريات أن تلك الشركات أوهمت المواطنين بقدرتها على تسهيل سفرهم للعمل بالخارج مقابل مبالغ مالية، وروّجت لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف القائمين على إدارة الشركات وضبط 10 أشخاص، بينهم اثنان لهم معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهم على جوازات وصور جوازات سفر، وطلبات توظيف وإقرارات وعقود عمل بالخارج وهمية، وإعلانات خاصة بالشركات، و10 هواتف محمولة و5 أجهزة حاسب آلي ووحدة معالجة، بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرض المتهمين على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.