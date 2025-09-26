الجمعة 26 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط 10 شركات وهمية للنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث تمكنت الإدارة العامة لتصاريح العمل من ضبط 10 شركات غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بمحافظة الفيوم.

كشفت المعلومات والتحريات أن تلك الشركات أوهمت المواطنين بقدرتها على تسهيل سفرهم للعمل بالخارج مقابل مبالغ مالية، وروّجت لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف القائمين على إدارة الشركات وضبط 10 أشخاص، بينهم اثنان لهم معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهم على جوازات وصور جوازات سفر، وطلبات توظيف وإقرارات وعقود عمل بالخارج وهمية، وإعلانات خاصة بالشركات، و10 هواتف محمولة و5 أجهزة حاسب آلي ووحدة معالجة، بفحصها فنيًا تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار عرض المتهمين على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

