الجمعة 26 سبتمبر 2025
ضربة أمنية استباقية، ضبط أسلحة نارية وطن مخدرات بـ 129 مليون جنيه

ضبط بؤر إجرامية شديدة
ضبط بؤر إجرامية شديدة الخطورة وبحوزتهم طن مخدرات

 في ضربة أمنية استباقية حاسمة، واصلت أجهزة وزارة الداخلية استهداف البؤر الإجرامية لعناصر شديدة الخطورة من جالبي وتجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة غير المرخصة.

 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عدة بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات بجلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها.

 

تفاصيل الضبطيات

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم، وعُثر بحوزتهم على قرابة طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش، آيس، كوكايين، استروكس، هيروين، بودر)، وأكثر من 10 آلاف قرص مخدر، و75 قطعة سلاح ناري (63 بندقية خرطوش، 7 فرد خرطوش، 3 طبنجات، 2 بندقية آلية).

 

وقدرت القيمة المالية للمخدرات المضبوطة بأكثر من 129 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

 

 وتواصل أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الاستباقية لحماية المجتمع من أخطر العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تجارة السموم.

