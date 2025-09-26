الجمعة 26 سبتمبر 2025
حوادث

حالة المرور اليوم بالقاهرة الكبرى، سيولة في هذه المحاور والشوارع

حالة المرور اليوم
حالة المرور اليوم الجمعة في القاهرة والجيزة والقليوبية

تشهد القاهرة والجيزة والقليوبية صباح اليوم الجمعة سيولة مرورية عامة على معظم المحاور الرئيسية، مع استمرار الحملات الأمنية لتأمين حركة المركبات ومنع التكدسات.

حالة المرور في القاهرة

يشهد وسط البلد، ميدان التحرير، شارع 26 يوليو، كوبري أكتوبر، محور 26 يوليو، وشارع عباس العقاد انسيابية في حركة المرور، مع بعض الكثافات المتحركة على كوبري أكتوبر في الاتجاه القادم من الجيزة باتجاه وسط المدينة.

حالة المرور في الجيزة

تشهد حركة السير انسيابية على كورنيش النيل، شارع السودان، شارع الهرم، البحر الأعظم، والمريوطية، مع بعض التكدسات الخفيفة في مداخل المدن والطرق الرئيسية.

حالة المرور في القليوبية

لوحظت كثافات مرورية متحركة على الطريق الزراعي، خاصة في اتجاه القاهرة، نتيجة زيادة الأحمال المرورية صباح اليوم، مع انتشار أمني لضبط حركة السير ومنع أي حوادث مفاجئة.

حوادث مرورية بارزة

سجل طريق شبرا – بنها الحر حادث انقلاب أتوبيس وسيارة ملاكي، أسفر عن إصابة 7 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

