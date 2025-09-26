الجمعة 26 سبتمبر 2025
ضبط 120 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين، نتائج الحملات المرورية خلال 24 ساعة

تحرير 101 ألف مخالفة
تحرير 101 ألف مخالفة مرورية وضبط 109 حالات تعاطى مخدرات

 واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية موسعة؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لفرض الانضباط المروري على الطرق والمحاور الرئيسية.

الداخلية تواصل حملاتها على الأسواق وتضبط 17 طن دقيق

ضربة أمنية استباقية، ضبط أسلحة نارية وطن مخدرات بـ 129 مليون جنيه

نتائج الحملات خلال يوم واحد

 وأسفرت الجهود عن ضبط 101297 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الموقف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص، وفحص 2129 سائقًا، وتبين إيجابية 109 حالات لتعاطي المواد المخدرة.

 

استمرار الحملات المرورية

 كما واصلت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 1061 مخالفة مرورية متنوعة تشمل تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة، وفحص 171 سائقًا، وتبين إيجابية 11 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

كما تم ضبط 10 محكوم عليهم بإجمالي 10 أحكام، والتحفظ على 4 مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات لضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية وحماية أرواح المواطنين.

