استجابة فورية من الشرطة بالغربية لنقل مسنة لتلقي العلاج

استجابت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، على الفور لبلاغ تقدّم به مواطنون حول سيدة مُسنة تعاني من حالة إعياء شديدة وعدم القدرة على الحركة، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تقدير المواطنين

لاقى التصرف السريع من رجال الشرطة استحسان المواطنين، حيث تقدموا بالشكر لهم على الاستجابة الفورية وسرعة التعامل مع البلاغ، مؤكدين دور الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين وتقديم المساعدة عند الحاجة.

