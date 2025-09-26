الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استجابة فورية من الشرطة بالغربية لنقل مسنة لتلقي العلاج

استجابة فورية من
استجابة فورية من الشرطة بالغربية لنقل مسنة لتلقي العلاج

استجابت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، على الفور لبلاغ تقدّم به مواطنون حول سيدة مُسنة تعاني من حالة إعياء شديدة وعدم القدرة على الحركة، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تقدير المواطنين

لاقى التصرف السريع من رجال الشرطة استحسان المواطنين، حيث تقدموا بالشكر لهم على الاستجابة الفورية وسرعة التعامل مع البلاغ، مؤكدين دور الأجهزة الأمنية في حماية المواطنين وتقديم المساعدة عند الحاجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية الاستجابة الفورية محافظة الغربية رجال الشرطه الشرطة استجابة فورية مسنة نقل للمستشفى رعاية طبية شكوى المواطنين

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم بالقاهرة الكبرى، سيولة في هذه المحاور والشوارع

مصرع شخصين وإصابة العشرات في انفجار داخل مصبغة بالمحلة وانهيارها بشكل مفاجئ (صور)

الداخلية تضبط 26 شخصا بتهمة غسل 1.3 مليار جنيه من تجارة المخدرات

القبض على سائق توك توك تعدى بالسب على صاحب سيارة بالإسكندرية (فيديو)

القبض على منادي سيارات تحرش بفتاة أثناء سيرها في الشارع بسوهاج (فيديو)

القبض على عامل خردة سمح لصغير بقيادة تروسيكل وأداء حركات استعراضية بالغربية

القبض على 11 متسولا بعد انتشار فيديو لطفلين يدخنان أمام محطة للقطارات

ضبط عاطل أغلق زاوية صلاة ومارس البلطجة على المواطنين بالإسكندرية

الأكثر قراءة

جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤدي صلاة الفجر مع الطلاب

الجامعات الأهلية: فتح باب التقديم لمنح الدكتور علي مصيلحي التعليمية

11 قرارا جمهوريًا مهمًا وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار قيادات الدولة

ننشر صور ضحايا حريق مصنع الملابس بالغربية

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الرحمن الرحيم بالقاهرة (بث مباشر)

أسماء ضحايا ومصابي حريق وانهيار مصنع الملابس بالغربية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم قراءة سورتي السجدة والإنسان كل جمعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والأحزان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 26 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads