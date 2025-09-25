الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري السعودي، الهلال يحول تأخره للتقدم أمام الأخدود في الشوط الأول (فيديو)

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

تقدم فريق  الهلال على الأخدود بنتيجة 2-1 بالشوط الأول في المباراة المقامة على ملعب المملكة أرينا في الدوري السعودي للمحترفين.

 

وأحرز الأخدود الهدف الأول عن خالد ناري في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

 

وتعادل للهلال ماركوس ليوناردو في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول.

وجاء الهدف الثاني للهلال تيو هيرنانديز في الدقيقة 45+5.

 

تشكيل الهلال أمام الأخدود 

ويحتل الهلال المركز السابع برصيد 5 نقاط من 3 مواجهات بواقع فوز وحيد وتعادلين.

في المقابل يحتل فريق الأخدود المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري، بدون نقاط بواقع 3 هزائم.

 

أزمة في الهلال بسبب سافيتش

فيما أثار وكيل اللاعب الصربي سيرجي سافيتش، نجم وسط فريق الهلال، حالة من القلق لدى الجماهير الهلالية، بعدما كشف عن تلقّي لاعب فريقه عروضًا من 5 أندية أوروبية كبرى، مما يهدد مستقبله في النادي السعودي.

وانضم سافيتش إلى الهلال قادمًا من لاتسيو، وساهم بشكل بارز بحصد الفريق للعديد من الألقاب، بما فيها: دوري روشن السعودي، وكأس الملك، وبطولة السوبر.

وخلال مسيرته مع الهلال، خاض سافيتش 100 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 29 هدفًا، وقدّم 23 تمريرة حاسمة، ما جعله أحد العناصر الأساسية في صفوف "الزعيم".

وصرح أوروس يانكوفيتش، ممثل اللاعب، بأن هناك "اهتمامًا كبيرًا من أوروبا" باللاعب، مشيرًا إلى أن 5 أندية كبيرة تتطلع إلى ضم سافيتش.

غير أنه أوضح أن تركيز اللاعب، حاليًا، منصبٌّ على تحقيق البطولات مع الفريق الأزرق، قائلًا: "نركز فقط على الهلال في الوقت الجاري للفوز بكل الألقاب التي يستطيع تحقيقها".

وتجنّب الوكيل الكشف عن هوية الأندية المتقدمة، مؤكدًا أن أولويته الحالية هي مصلحة الهلال، ومشيرًا إلى خطط موكله للبقاء حتى "موسم ثالث في الدوري السعودي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين الهلال الهلال أمام الأخدود دوري روشن السعودي فريق الهلال فريق الأخدود سيموني انزاجي سيرجي سافيتش دوري السعودي

مواد متعلقة

بحضور وزير الرياضة، اتحاد الكرة يشارك في تكريم حراس المرمى القدامى (صور)

سالم الدوسري يقود الهلال أمام الأخدود بالدوري السعودي

أرقام جواو فيليكس قبل كلاسيكو النصر والاتحاد بالدوري السعودي

رابطة الأندية تعدل مواعيد مباريات رباعي السوبر المصري في الدوري قبل السفر للإمارات

حسام حسن يقود منتخب مصر لتحقيق رقم قياسي

مكاسب خيالية لبيراميدز بعد الفوز بكأس القارات الثلاث.. السماوي يعادل إنجاز الأهلي.. وهذه مواعيد مباريات الفريق بكأس إنتركونتيننتال بالدوحة

بعد واقعة ياسر إبراهيم، معايير اختيار أفضل لاعب في المباراة

8 نجوم في مستشفى الأهلي، موقف مصابي الأحمر من مباراة القمة أمام الزمالك

الأكثر قراءة

"حفاظًا على سمعتي وسمعة أسرتي"، استقالة مفاجئة لنائب رئيس جامعة الأزهر لشئون البنات

الدوري الأوروبي، أستون فيلا يتقدم على بولونيا 0/1 في الشوط الأول

زغلول صيام يكتب: عفوا كابتن شوبير.. تكريم أساطير حراس المرمى له أصول!!

أشرف زكي يعلن ترك منصبه في نقابة المهن التمثيلية

احترامي له محسوم، مدحت شلبي يعتذر لـ الخطيب بعد تصريحات تأشيرة أمريكا

ترامب يصف أردوغان بـ أستاذ التزوير (فيديو)

الأهلي يضع اللمسات الأخيرة للتعاقد مع برونو لاج

ليل يستهل مشواره في الدوري الأوروبي بالفوز على بران 2-1

خدمات

المزيد

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

سعر جرام الفضة في السوق المحلية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بقضاء الدين وتفريج الكروب

بالدليل من السنة النبوية، حث الإسلام على العمل والتحذير من سؤال الناس

«نصر من الله وفتح قريب»، محمد سيد طنطاوي يكشف عن بشرى سارة للمؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية
ads