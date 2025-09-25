الدوري السعودي، الهلال يحول تأخره للتقدم أمام الأخدود في الشوط الأول (فيديو)

تقدم فريق الهلال على الأخدود بنتيجة 2-1 بالشوط الأول في المباراة المقامة على ملعب المملكة أرينا في الدوري السعودي للمحترفين.

وأحرز الأخدود الهدف الأول عن خالد ناري في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول.

كل اللقطات 🎥



الأخدود يتقدم على الهلال بهدف رائع سجّله خالد ناري 🚀⚽#الهلال_الأخدود pic.twitter.com/pk0sIoVW6i — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 25, 2025

وتعادل للهلال ماركوس ليوناردو في الدقيقة 45 مع نهاية الشوط الأول.

وجاء الهدف الثاني للهلال تيو هيرنانديز في الدقيقة 45+5.

تشكيل الهلال أمام الأخدود

ويحتل الهلال المركز السابع برصيد 5 نقاط من 3 مواجهات بواقع فوز وحيد وتعادلين.

في المقابل يحتل فريق الأخدود المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري، بدون نقاط بواقع 3 هزائم.

أزمة في الهلال بسبب سافيتش

فيما أثار وكيل اللاعب الصربي سيرجي سافيتش، نجم وسط فريق الهلال، حالة من القلق لدى الجماهير الهلالية، بعدما كشف عن تلقّي لاعب فريقه عروضًا من 5 أندية أوروبية كبرى، مما يهدد مستقبله في النادي السعودي.

وانضم سافيتش إلى الهلال قادمًا من لاتسيو، وساهم بشكل بارز بحصد الفريق للعديد من الألقاب، بما فيها: دوري روشن السعودي، وكأس الملك، وبطولة السوبر.

وخلال مسيرته مع الهلال، خاض سافيتش 100 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 29 هدفًا، وقدّم 23 تمريرة حاسمة، ما جعله أحد العناصر الأساسية في صفوف "الزعيم".

وصرح أوروس يانكوفيتش، ممثل اللاعب، بأن هناك "اهتمامًا كبيرًا من أوروبا" باللاعب، مشيرًا إلى أن 5 أندية كبيرة تتطلع إلى ضم سافيتش.

غير أنه أوضح أن تركيز اللاعب، حاليًا، منصبٌّ على تحقيق البطولات مع الفريق الأزرق، قائلًا: "نركز فقط على الهلال في الوقت الجاري للفوز بكل الألقاب التي يستطيع تحقيقها".

وتجنّب الوكيل الكشف عن هوية الأندية المتقدمة، مؤكدًا أن أولويته الحالية هي مصلحة الهلال، ومشيرًا إلى خطط موكله للبقاء حتى "موسم ثالث في الدوري السعودي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.