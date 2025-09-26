مياه الفيوم تنظم ورشة عمل لتنمية مهارات مسؤولي الإدارات الفنية المستدامة TSM

نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم "إدارة شهادة الجودة بالمكتب الفني والإدارة العامة للتدريب" ورش عمل تأهيلية استهدفت تنمية القدرات الإدارية لمسؤولي، الإدارات الفنية المستدامة ( TSM).

مفهوم الإدارة الفنية المستدامة TSM

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن معايير الإدارة الفنية المستدامة TSM تمثل أداة محورية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب أهداف الدولة الإستراتيجية في مجال التنمية المستدامة، وتطبيق برنامج TSM ينعكس إيجابًا على حماية البيئة، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب تنمية مهارات العاملين ودعم قدراتهم الفنية والإدارية.

وأشارت الدكتورة علا رضوان، المحاضر بالورش "من الشركة القابضة" إلى أن ورش العمل أسهمت في تعميق وعي المشاركين بمفهوم الاستدامة وفوائدها المتعددة على مستوى الشركة والعاملين والمجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.