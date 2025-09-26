الجمعة 26 سبتمبر 2025
محافظات

مياه الفيوم تنظم ورشة عمل لتنمية مهارات مسؤولي الإدارات الفنية المستدامة TSM

ورشة لتنمية مهارات
ورشة لتنمية مهارات مسؤولي الإدارات الفنية المستدامة، فيتو

 نظمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم "إدارة شهادة الجودة بالمكتب الفني والإدارة العامة للتدريب" ورش عمل تأهيلية استهدفت تنمية القدرات الإدارية لمسؤولي، الإدارات الفنية المستدامة ( TSM).

مفهوم الإدارة الفنية المستدامة TSM

وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن معايير الإدارة الفنية المستدامة TSM تمثل أداة محورية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب أهداف الدولة الإستراتيجية في مجال التنمية المستدامة، وتطبيق برنامج TSM ينعكس إيجابًا على حماية البيئة، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وترشيد استهلاك الطاقة، إلى جانب تنمية مهارات العاملين ودعم قدراتهم الفنية والإدارية.

 

مياه الفيوم تكرم العاملين المتميزين

أقامتها اليونسيف، مياه الفيوم تشارك في ورشة العمل الإقليمية للتوعية بترشيد الاستهلاك

وأشارت الدكتورة علا رضوان، المحاضر بالورش "من  الشركة القابضة" إلى أن ورش العمل  أسهمت في تعميق وعي المشاركين بمفهوم الاستدامة وفوائدها المتعددة على مستوى الشركة والعاملين والمجتمع.

