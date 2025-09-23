الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
مياه الفيوم تكرم العاملين المتميزين

المكرمون، فيتو
المكرمون، فيتو

كرمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، العاملين المتميزين بالشركة، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وشمل التكريم العاملين بإدارة التسويق وتنشيط التحصيل، تقديرًا لكفاءتهم المتميزة في العمل ودورهم البارز في تعزيز إيرادات الشركة.

 

 

تكريم ابنة أحد العاملين لفوزها بالمركز الأول علي الجمهورية في الحساب الذهني

كما تم تكريم مدير عام الإنتاج، ومدير الإدارة العامة للكهرباء، تقديرًا لجهودهم في معالجة المشكلات الفنية وتنفيذ إجراءات السلامة بدقة في تشغيل المحطات، كما كرّمت الشركة الطالبة ريمارس أحمد رياض، من أبناء العاملين بالشركة، لفوزها بالبطولة المصرية للحساب الذهني، تعبيرا عن حرص الشركة على دعم ورعاية أبناء العاملين وتحفيزهم على التفوق العلمي والثقافي.

 

أقامتها اليونسيف، مياه الفيوم تشارك في ورشة العمل الإقليمية للتوعية بترشيد الاستهلاك

مياه الفيوم تعقد الاجتماع الدوري للجنة الإشراف على خطط السلامة والمأمونية

وأشاد مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بجهود جميع المكرمين وسعيهم المتواصل لضمان التشغيل الآمن والسلس وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

