مياه الفيوم تكرم العاملين المتميزين

كرمت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، العاملين المتميزين بالشركة، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وشمل التكريم العاملين بإدارة التسويق وتنشيط التحصيل، تقديرًا لكفاءتهم المتميزة في العمل ودورهم البارز في تعزيز إيرادات الشركة.

تكريم ابنة أحد العاملين لفوزها بالمركز الأول علي الجمهورية في الحساب الذهني

كما تم تكريم مدير عام الإنتاج، ومدير الإدارة العامة للكهرباء، تقديرًا لجهودهم في معالجة المشكلات الفنية وتنفيذ إجراءات السلامة بدقة في تشغيل المحطات، كما كرّمت الشركة الطالبة ريمارس أحمد رياض، من أبناء العاملين بالشركة، لفوزها بالبطولة المصرية للحساب الذهني، تعبيرا عن حرص الشركة على دعم ورعاية أبناء العاملين وتحفيزهم على التفوق العلمي والثقافي.

وأشاد مجلس إدارة شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بجهود جميع المكرمين وسعيهم المتواصل لضمان التشغيل الآمن والسلس وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

