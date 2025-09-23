الأربعاء 24 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فيريرا: الجونة يستحق التعادل وكلنا مسئولون عن النتيجة

فيريرا
فيريرا

الزمالك والجونة، قال البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك إن فريقه سجل هدفًا وظهر بشكل جيد في بداية مباراة الجونة اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

 

الزمالك والجونة

وأضاف في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء:" في الشوط الثاني سمحنا للمنافس بالعودة في المباراة ولم نظهر بالشكل المطلوب، وماحدث كان من المفترض أن يحدث لأن الجونة يستحق التعادل في لقاء اليوم".
وواصل المدير الفني: "محمد شحاتة لا يزال مصابًا منذ أسابيع، ولا أساس من الصحة لما يتردد بشأن التركيز على مباراة القمة خلال مباراة الجونة".
وتابع فيريرا: "عندما نفوز نكون جميعًا في موضع المسؤولية، وعندما نخسر أو نتعادل نكون جميعًا مسؤولين أيضًا عن النتيجة".


وأضاف المدير الفني: "أحمد حمدي شارك بدلًا من دونجا بعد إصابة الأخير، لأن أحمد ربيع تعرض لإصابة منذ 6 أسابيع وكان من الصعب أن يشارك في مباراة اليوم بعد عودته مؤخرًا للتدريبات، في حين أن أحمد حمدي يتدرب مع الفريق منذ بداية فترة الإعداد".


وواصل: "حتى الآن أي لحظة إخفاق تعرضنا لها عاد الفريق بعدها بشكل أقوى، وعندما خسرنا من وادي دجلة عدنا بعدها بشكل جيد، وبعد كل فقدان للنقاط نعمل على تجميع النقاط للعودة بشكل أقوى".


وتعادل فريق الزمالك مع الجونة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 17 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة.

 

وسقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في فخ التعادل أمام نظيره الجونة، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة ضمن الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بسيطرة من الزمالك، وأطلق محمد إسماعيل مدافع الأبيض تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 14، أهدر الجونة أخطر فرص المباراة بعد تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء عن طريق أرنو راندريانانتيناينا الذي سدد كرة ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة 27، أحرز عدي الدباغ هدف الزمالك الأول بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق ناصر ماهر قابلها الدباغ بتسديدة في شباك حارس الجونة.

وفي الدقيقة 35، أهدر الجونة فرصة أخرى بعد تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء عن طريق خالد أحمد تصدى لها محمد صبحي حارس مرمى الزمالك بنجاح.

وفي الدقيقة 40، رد عبد الله السعيد بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس الجونة، لينتهي الشوط الأول بتقدم الزمالك بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر الجونة فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة 48 بعد تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة عن طريق خالد صديق لترتطم بالعارضة.

بعدها حاول الجونة على استحياء خطف هدف التعادل، قبل أن يرد الزمالك في الدقيقة 72 بتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عن طريق عبد الله السعيد تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة 86، أحرز محمد عماد لاعب الجونة، هدف التعادل لفريقه بعد تمريرة بينية ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويطلق تصويبة قوية سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بالتعادل 1/1.

 

تشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري المصري 

جاء تشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، صلاح مصدق.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر، آدم كايد، عبد الحميد معالي.

خط الهجوم: عدي الدباغ.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وعمر جابر وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وأحمد حمدي وأحمد شريف وشيكو بانزا وعمرو ناصر وناصر منسي.

 

تشكيل الجونة أمام الزمالك في الدوري المصري 

فيما ضم تشكيل الجونة أمام الزمالك في الدوري المصري كلا من:

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: خالد صديق - صابر الشيمي - ألفا توراي - عبد الجواد تعلب.

خط الوسط: محمد حسونة - حافظ إبراهيم - بلال السيد - علي الزاهدي.

خط الهجوم: أرنولد راندريانانتيناينا - محمد النحاس.

 

ترتيب الجونة والزمالك في الدوري المصري

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 17 نقطة من 8 مباريات خاضها حتى الآن، ويبتعد بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

فيما يحتل الجونة المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط من 7 مباريات خاضها، حيث حقق انتصار وحيد مقابل 5 تعادلات وهزيمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك الزمالك والجونة مباراة الزمالك والجونة الجونة الدوري الممتاز

مواد متعلقة

كأس خادم الحرمين، الشباب بـ9 لاعبين يفوز على أبها بركلات الترجيح ويتأهل لدور الـ16

في ليلة تتويج إنريكي كأفضل مدرب 2025، باريس يخسر أمام مارسيليا بالدوري الفرنسي

مارسيليا يتقدم على باريس سان جيرمان 1-0 في الشوط الأول من الدوري الفرنسي

ناصر ماهر يواصل المشاركة أساسيا في تشكيل الزمالك أمام الجونة

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

مجلس الزمالك يقرر إعادة تشكيل المكتب التنفيذي وتكليف هشام نصر بتقديم التصور

إنريكي يعلن تشكيل باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي

مجلس إدارة الزمالك يوجه الشكر للجهاز الفني واللاعبين ويعد بحل الأزمة المالية قريبا

الأكثر قراءة

بيراميدز وأهلي جدة يتعادلان 1/1 بالشوط الأول بكأس انتركونتيننتال ( فيديو)

مشادة كلامية بين فيريرا والصحفيين عقب انتهاء مباراة الزمالك والجونة، ما السبب؟

كأس كاراباو، تشيلسي يتأخر أمام لينكولن بهدف نظيف في الشوط الأول

بيراميدز يحصد لقب كأس العالم للقارات الثلاث ويعادل إنجاز الأهلي

إسبانيول يخطف تعادلا بهدف +90 أمام فالنسيا في الدوري الإسباني

بـ هاتريك ماييلي.. بيراميدز يسحق أهلي جدة ويتوج ببطولة كأس القارات الثلاث (فيديو)

الدوري الإسباني، إشبيلية يتأخر بهدف أمام فياريال بالشوط الأول

ترامب يصف اجتماعه مع قادة دول عربية وإسلامية بالخطوة الحاسمة لإنهاء أزمة غزة

خدمات

المزيد

أسعار الأرز بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الثلاثاء

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم هدم المسجد في المنام وعلاقته بزيادة المشاكل والهموم

الإفتاء توضح الترتيب بين فريضة الفجر وسنته

حكم الإسلام في التنقيب عن الآثار ؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads