أرقام جواو فيليكس قبل كلاسيكو النصر والاتحاد بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يستضيف ملعب "الإنماء" المباراة التي تجمع بين الاتحاد ضد النصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، غدا الجمعة، عند الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

ونجح النصر السعودي مع التعاقد مع اللاعب البرتغالي جواو فيليكس في الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

وقدم جواو فيليكس مستويات رائعة مع النصر بعد انتقاله إلى صفوف الفريق السعودي في أول تجربة له خارج حدود أوروبا.

ولعب جواو فيليكس 6 مباريات منذ انضمامه إلى صفوف النصر، وسجل 7 أهداف وصنع هدفين لزملائه.

وساهم اللاعب البرتغالي في 9 أهداف أحرزها النصر في الموسم الحالي منذ انضمامه إلى صفوف الفريق السعودي.

وكان جواو فيليكس قد لعب في عدة أندية كبرى على رأسها أتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي قبل رحيله إلى النصر السعودي.

