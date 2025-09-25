الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرقام جواو فيليكس قبل كلاسيكو النصر والاتحاد بالدوري السعودي

جواو فيليكس، فيتو
جواو فيليكس، فيتو

الدوري السعودي، يستضيف ملعب "الإنماء" المباراة التي تجمع بين الاتحاد ضد النصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، غدا الجمعة، عند الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

ونجح النصر السعودي مع التعاقد مع اللاعب البرتغالي جواو فيليكس في الانتقالات الصيفية الأخيرة قادمًا من تشيلسي الإنجليزي.

وقدم جواو فيليكس مستويات رائعة مع النصر بعد انتقاله إلى صفوف الفريق السعودي في أول تجربة له خارج حدود أوروبا.

ولعب جواو فيليكس 6 مباريات منذ انضمامه إلى صفوف النصر، وسجل 7 أهداف وصنع هدفين لزملائه.

وساهم اللاعب البرتغالي في 9 أهداف أحرزها النصر في الموسم الحالي منذ انضمامه إلى صفوف الفريق السعودي.

وكان جواو فيليكس قد لعب في عدة أندية كبرى على رأسها أتلتيكو مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي وميلان الإيطالي وبنفيكا البرتغالي قبل رحيله إلى النصر السعودي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي جواو فيليكس أتلتيكو مدريد البرتغالي جواو فيليكس ميلان الإيطالي

مواد متعلقة

رابطة الأندية تعدل مواعيد مباريات رباعي السوبر المصري في الدوري قبل السفر للإمارات

حسام حسن يقود منتخب مصر لتحقيق رقم قياسي

مكاسب خيالية لبيراميدز بعد الفوز بكأس القارات الثلاث.. السماوي يعادل إنجاز الأهلي.. وهذه مواعيد مباريات الفريق بكأس إنتركونتيننتال بالدوحة

بعد واقعة ياسر إبراهيم، معايير اختيار أفضل لاعب في المباراة

8 نجوم في مستشفى الأهلي، موقف مصابي الأحمر من مباراة القمة أمام الزمالك

مدرب الاتحاد يكشف طلب بنزيما قبل مواجهة النصر في قمة الدوري السعودي

الأحمال التدريبية تثير أزمة في الأهلي قبل لقاء القمة

فحص طبي يحدد موقف ثلاثي الأهلي من مباراة القمة

الأكثر قراءة

صورها أثناء ارتكابه الجريمة، ضبط عامل اغتصب سيدة تحت تهديد السلاح في السلام

بعد تداول اسم الفنان ياسر جلال، كيف يختار رئيس الجمهورية أعضاء مجلس الشيوخ؟

جاهزية رباعي الأهلي لمباراة الزمالك بعد مشاركتهم في مران اليوم

مدبولي يؤكد حرص مصر على معاهدة السلام مع إسرائيل

ضربها بسيخ حديد وعصا خشبية، تفاصيل اعتداء ولي أمر على معلمة بالشرقية

قطع المياه عن عدد من المناطق في الجيزة غدا

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

القبض على منادي سيارات تحرش بفتاة أثناء سيرها في الشارع بسوهاج (فيديو)

خدمات

المزيد

أسعار الطماطم تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الخميس

سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

الروص يواصل الانخفاض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

عريض الحبة بـ 27 جنيها، أسعار الأرز بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«نصر من الله وفتح قريب»، محمد سيد طنطاوي يكشف عن بشرى سارة للمؤمنين

هل تربية النحل بجوار المنازل جائزة شرعًا؟

لماذا لا توجد كفارة لترك الصلاة ولا تقبل فيها النيابة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads