رياضة

اتحاد جدة ضد النصر الأبرز، مواجهات نارية في دور الـ16 لكأس خادم الحرمين

اتحاد جدة والنصر،
اتحاد جدة والنصر، فيتو

أسفرت قرعة دور الـ16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أقيمت اليوم الخميس، عن مواجهات من العيار الثقيل، تجمع بين كبار الأندية السعودية، في صراع ناري مبكر نحو اللقب.

الأندية المتأهلة لثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

وفشلت أندية الاتفاق والفيحاء ونيوم، في التأهل لدور الـ 16 من البطولة، في حين تأهلت أندية الشباب، الهلال، الحزم، النجمة، الزلفي، الأهلي، الباطن، الأخدود، الخليج، النصر، الاتحاد، الرياض، الفتح، القادسية، التعاون، الخلود.

نتائج قرعة دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين

وجاءت نتائج قرعة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين على النحو التالي:

-النصر ضد اتحاد جدة

-الأخدود ضد الهلال

-الباطن ضد الأهلي

-الشباب ضد الزلفي

-الخلود ضد النجمة

-القادسية ضد الحزم

-الفتح ضد الرياض

-الخليج ضد التعاون

ويحمل اتحاد جدة، لقب النسخة الماضية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد انتصاره على القادسية بثلاثة أهداف مقابل هدف في النهائي.

