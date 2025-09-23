الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تغييرات بالجملة، فيريرا يعلن تشكيل الزمالك أمام الجونة في الدوري الممتاز

الزمالك
الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الجونة، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

محمد صبحي.

أحمد فتوح.

حسام عبد المجيد.

محمد إسماعيل.

صلاح مصدق.

نبيل عماد دونجا.

عبد الله السعيد.

ناصر ماهر.

آدم كايد.

عبد الحميد معالي.

عدي الدباغ.


ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وعمر جابر وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وأحمد حمدي وأحمد شريف وشيكو بانزا وعمرو ناصر وناصر منسي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والجونة

 وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للدوري الممتاز وتحديدا أون تايم سبورت 1.

 

مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

 وفاز فريق الزمالك على نظيره الإسماعيلي، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي على استاد هيئة قناة السويس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 16 نقطة يحتل بهم صدارة المسابقة ويأتي خلفه فريق المصري البورسعيدي برصيد 15 نقطة. 

 

الزمالك يتصدر الدوري الممتاز  

ويخوض الزمالك المباراة محتلا المركز الأول فى جدول الترتيب برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز فى 5 مباريات والتعادل فى واحدة وخسارة أخرى، حيث فاز على كل من سيراميكا، مودرن سبورت، فاركو، المصرى، والإسماعيلى، وتعادل مع المقاولون وخسر من وادى دجلة.

وفي المقابل، يدخل الجونة اللقاء بحثًا عن تحقيق الفوز الثانى له، بعدما خاض 6 مباريات فاز في واحدة وتعادل في 4 وخسر واحدة، ليصل رصيده الى 7 نقاط، يحتل بها المركز السابع عشر.

وفاز الجونة على كهرباء الإسماعيلية بهدف في الجولة الأولى، ثم تعادل مع كل من غزل المحلة، وانبى سلبيا، وأمام زد بهدف لكل فريق، بينما خسر أمام حرس الحدود بهدفين مقابل هدف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك الزمالك والجونة مباراة الزمالك والجونة الجونة الدوري الممتاز

مواد متعلقة

كأس خادم الحرمين، الشباب بـ9 لاعبين يفوز على أبها بركلات الترجيح ويتأهل لدور الـ16

في ليلة تتويج إنريكي كأفضل مدرب 2025، باريس يخسر أمام مارسيليا بالدوري الفرنسي

مارسيليا يتقدم على باريس سان جيرمان 1-0 في الشوط الأول من الدوري الفرنسي

ناصر ماهر يواصل المشاركة أساسيا في تشكيل الزمالك أمام الجونة

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

مجلس الزمالك يقرر إعادة تشكيل المكتب التنفيذي وتكليف هشام نصر بتقديم التصور

إنريكي يعلن تشكيل باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في الدوري الفرنسي

مجلس إدارة الزمالك يوجه الشكر للجهاز الفني واللاعبين ويعد بحل الأزمة المالية قريبا

الأكثر قراءة

ياسر إبراهيم يسجل هدف تقدم الأهلي الثالث أمام حرس الحدود (فيديو)

تجويد مضر!

بعد هتافات غاضبة، عماد النحاس يدخل في مشادة مع جماهير الأهلي بمباراة الحرس (فيديو)

محمد حمدي زكي يتعادل لحرس الحدود أمام الأهلي (فيديو)

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

البروفة الأخيرة للقمة، الأهلي يخطف فوزا مثيرا على حرس الحدود 2/3 (فيديو وصور)

حسين الشحات يترك مباراة الأهلي وحرس الحدود لمساعدة أحد المصورين بعد سقوطه (فيديو)

حرس الحدود يسجل هدف التعادل الثاني في شباك الأهلي (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

المزيد

انفوجراف

أهلي جدة يقترب من 8 أضعاف بيراميدز.. فارق القيمة السوقية بين لاعبي الفريقين (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم الاستثمار فى صناديق الذهب؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، لماذا أمر الله موسى وهارون أن يتلطفا مع فرعون رغم أنه كافر؟

تفسير رؤية دق الطبل في المنام وعلاقتها بمتاعب وهموم تواجه الرائي قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads