محافظ الإسماعيلية يزور عامل أصيب في حادث مروري أثناء عمله (فيديو)

زار اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، محمد حسن "عامل بحي ثالث مدينة الإسماعيلية"، والذي أصيب أثناء أداء عمله اليومي نتيجة حادث مروري "سيارة مسرعة اصطدمت به".

الاطمئنان على صحة العامل

وحرص محافظ الإسماعيلية، على الاطمئنان على صحته وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية له داخل مجمع الإسماعيلية الطبي.

جانب من الزيارة، فيتو

صرف إعانة للأسرة

كما وجه بصرف إعانة مالية فورية لأسرته من محافظة الإسماعيلية، مع توجيه مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للأسرة.

جانب من الزيارة، فيتو

رافق المحافظ خلال الزيارة، الدكتور علي رفعت رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، والدكتور أحمد خالد مدير مجمع الإسماعيلية الطبي.

الجدير بالذكر، أن الأجهزة الأمنية قامت بضبط السيارة المتسببة فى الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتعد هذه الزيارة الثانية لمحافظ الإسماعيلية والتي قام فيها بزياره احد الموظفين والعاملين بالجهاز التنفيذى، حيث كان اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، زار في وقت سابق مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، بمجمع الإسماعيلية الطبي بعد تعرضه لوعكة صحية، خضع على إثرها لقسطرة استكشافية وعلاجية للقلب والأوردة.

وكان مدحت عباس رئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة تعرض لوعكة صحية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى بشكل عاجل لاستدعاء الحالة إلى التدخل الجراحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.