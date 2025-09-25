الخميس 25 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

لسلامة الطلاب، صحة الإسماعيلية تشدد الرقابة على البيئة الداخلية لـ 84 مدرسة

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

شددت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على اتخاذ آليات الوقاية من الأمراض والتأكد من الشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب.

منطقة الإسماعيلية الأزهرية تستعد لانطلاق مبادرة "عقلك أمانة احمه من الانحراف"

إنقاذ مسن من الموت بوحدة القسطرة القلبية بمجمع الإسماعيلية الطبي


المرور على المدارس 

وأوضحت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي أن إدارة صحة البيئة كثفت أعمالها بالمرور على 84 مدرسة ومعهدا أزهريا خلال الأسبوع الماضي؛ لإحكام الرقابة على البيئة الداخلية للمنشآت التعليمية.  

جانب من الحملات، فيتو
جانب من الحملات، فيتو

 

المرور على عدد من المحطات 

وأجرى فريق صحة البيئة في الإسماعيلية  جولة مرورية على ٣٥ محطة مياه شرب؛ للتأكد من كفاءة جميع مراحل التنقية وتم سحب عينات منها، بالإضافة إلى ١١٠ عينة من الشبكات التابعة لها لإجراء التحاليل اللازمة؛ وذلك للتأكد من سلامتها، كما تم المرور على ٩ حمامات السباحة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة ومحطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى المحافظة ضمانًا لحماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
 

 يأتي ذلك بناءً على خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالتأكد من توافر بيئة صحية سليمة للطلاب والمعلمين وخاصة مع بدء انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية انطلاق العام الدراسي صحة الاسماعيلية مدارس الاسماعيلية

مواد متعلقة

منطقة الإسماعيلية الأزهرية تستعد لانطلاق مبادرة "عقلك أمانة احمه من الانحراف"

غلق وتشميع 25 مركزا للدروس الخصوصية بالإسماعيلية (صور)

إنقاذ مسن من الموت بوحدة القسطرة القلبية بمجمع الإسماعيلية الطبي

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع الاستعداد لفصل الشتاء وجاهزية مخرات السيول 

الأكثر قراءة

بسبب تسجيل صوتي، إحالة نائب رئيس مدينة الفيوم للنيابة ووقفه عن العمل

تأشيرة الخطيب إلى أمريكا بعد هجوم مدحت شلبي (صورة)

بعد خطابه عن استفزازات الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، علاء مبارك يوجه رسالة إلى ملك الأردن

أول تحرك قضائي من الأهلي ضد مدحت شلبي بعد هجومه على الخطيب

قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراضٍ وعقارات لتطوير الطريق الدولي الساحلي

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025

عناق حار بين بدر عبد العاطي وهاكان فيدان يثير الجدل، والنشطاء: رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الخميس بالأسواق

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)

سعر جرام الفضة في مصر اليوم الخميس 25-9-2025 (تحديث لحظي)

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 25-9-2025 بالصاغة

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ»، الشيخ سيد طنطاوي يوضح معجزة تعاقب الأيام

ما حكم قول الله أكبر عند الرفع من الركوع؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية رقص الميت في المنام وعلاقتها ببشرى طيبة قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads