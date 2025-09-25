لسلامة الطلاب، صحة الإسماعيلية تشدد الرقابة على البيئة الداخلية لـ 84 مدرسة

شددت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، على اتخاذ آليات الوقاية من الأمراض والتأكد من الشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب.



المرور على المدارس

وأوضحت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي أن إدارة صحة البيئة كثفت أعمالها بالمرور على 84 مدرسة ومعهدا أزهريا خلال الأسبوع الماضي؛ لإحكام الرقابة على البيئة الداخلية للمنشآت التعليمية.

جانب من الحملات، فيتو

المرور على عدد من المحطات

وأجرى فريق صحة البيئة في الإسماعيلية جولة مرورية على ٣٥ محطة مياه شرب؛ للتأكد من كفاءة جميع مراحل التنقية وتم سحب عينات منها، بالإضافة إلى ١١٠ عينة من الشبكات التابعة لها لإجراء التحاليل اللازمة؛ وذلك للتأكد من سلامتها، كما تم المرور على ٩ حمامات السباحة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة ومحطتين لمعالجة مياه الصرف الصحي على مستوى المحافظة ضمانًا لحماية البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.



يأتي ذلك بناءً على خطة وزارة الصحة والسكان وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالتأكد من توافر بيئة صحية سليمة للطلاب والمعلمين وخاصة مع بدء انطلاق العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦.

