غلق وتشميع 25 مركزا للدروس الخصوصية بالإسماعيلية (صور)

شنت الوحدة المحلية لحي ثالث في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، وشرطة المرافق حملة مكبرة على سناتر الدروس الخصوصية.

نتائج الحملة على مراكز الدروس الخصوصية

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 25 مركزا للدروس الخصوصية الواقعة في نطاق حي ثالث في الإسماعيلية، وكذا تحرير 25 محضر لتلك المراكز والتي تم افتتاحها دون الحصول على كافة الأوراق والمستندات اللازمة لممارسة هذا النشاط.



وكان قد كشف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خطة الوزارة لمواجهة سناتر الدروس الخصوصية.

وزير التعليم يكشف خطة الوزارة لمواجهة سناتر الدروس الخصوصية

وقال وزير التعليم خلال اللقاء الصحفي منذ قليل: سنواجه سناتر الدروس الخصوصية بالتعليم الجيد والمتميز داخل المدارس، ولكن ذلك سوف يحتاج إلي وقت ودعم من جميع فئات المجتمع.

وأضاف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن أي معلم لا يستطيع تحت أي ظرف أن يدرس لـ ١٥٠ طالبا في فصل مساحته من ٤٥ لـ ٥٠ مترا مربعا.

وزير التعليم: هدفنا نحل بالواقع وبالإمكانيات المتاحة ومش هنسيب ولادنا بالشكل ده



وأشار وزير التعليم، إلي أنه كان حتميًا علاج هذا الوضع من خلال مواجهة تحدي الكثافات الطلابية بوضع عدد من الآليات المختلفة التي تستهدف خفض هذه الكثافات، وذلك وفقا لطبيعة كل إدارة تعليمية قائلا:هدفنا نحل بالواقع وبالإمكانيات المتاحة ومش هنسيب ولادنا بالشكل ده.

جانب من الحملة،فيتو

وأضاف محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تمت زيارة ١٥ محافظة، وعقد اجتماعات مع ٦ آلاف مدير مدرسة، و٢٥٠ مدير إدارة تعليمية.

وزير التعليم: عملنا اجتماعات ل ٦ آلاف مدير مدرسة

وأكد وزير التربية والتعليم، انه تم طرح العديد من الحلول الواقعية التى تتناسب مع كل إدارة تعليمية وفقًا بظروفها وإمكانياتها.

وأوضح أنه بلغت كثافات الطلاب في معظم مدارس إدارات الجيزة ١٥٠ و١٦٠ طالبا في الفصل، فضلًا عن أن متوسط عدد الطلاب في الغالبية العظمى من المدارس يبلغ ما بين ٨٠ و٩٠ طالبا، وذلك في التعليم الحكومي.

