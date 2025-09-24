محافظ الإسماعيلية يوجه بتشكيل لجنة فورية لإعداد تقرير فني حول عمارتى الإحلال بالشهداء

وجّه اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بسرعة تشكيل لجنة هندسية استشارية عليا من نقابة المهندسين بالمحافظة لمعاينة العمارتين رقمي (٨ و٩) بمساكن الإسكان الاقتصادي (الإحلال) الواقعة في منطقة منشية الشهداء بحي ثانٍ الإسماعيلية.

والمقامة منذ أكثر من ثلاثين عامًا ويقطنها أكثر من (٦٤ أسرة و١٧ محلًا تجاريًا)، وذلك في استجابة سريعة لمطالب المواطنين.



وإعداد تقرير فني متكامل عن حالتهما الإنشائية

وقد عقدت اللجنة اجتماعًا برئاسة المهندس أحمد المصري، نقيب المهندسين بالإسماعيلية، وبحضور المهندسة سماح المحمدي مدير عام الإسكان بالإسماعيلية، وقيادات الإسكان واللجنة الفنية المتخصصة من النقابة، تم خلاله استعراض الخطوات الفنية اللازمة قبل بدء المعاينة الميدانية.

قرار اللجنة المبدئي

وقامت اللجنة بالمعاينة على الطبيعة لكل الوحدات بالعمارتين، وأفادت مبدئيًّا بجواز ترميم العمارات، على أن يتم رفع تقرير فني مُفصل إلى محافظ الإسماعيلية ومديرية الإسكان يتضمن الرأي وخطة الترميم ورفع الكفاءة تحت إشراف استشاري متخصص وبمشاركة سكان العماراتين أنفسهم.

محافظ الإسماعيلية يؤكد على الاهتمام بالمواطنين وسلامتهم

وأكد اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، أن الدولة تولي أهمية قصوى لسلامة المواطنين وتعمل بشكل عاجل على تلبية مطالبهم، مشددًا على أن التعاون مع نقابة المهندسين باعتبارها الاستشاري الهندسي للدولة يُعد ضمانة أساسية لتطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في أعمال الترميم والصيانة.

مشيدا بجهود مديرية الاسكان تحت اشراف المهندسة سماح المحمدي في عدد من الملفات ومنها هذا الملف.

ويأتي هذا التحرك السريع في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على تحقيق الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، وصون أرواحهم وممتلكاتهم، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.







